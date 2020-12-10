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أخبار البلد

رئيس السكة الحديد يرسل الورود لمصابي قطار المنصورة ..صور

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 02:55 ص
مصابي قطار المنصورة
مصابي قطار المنصورة
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حمادة خطاب
وجّه المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، قيادات الهيئة بمنطقة وسط الدلتا، بزيارة المصابين جراء تصادم قطار ٢١٣ بمحطة المنصورة، والمتواجدين بمستشفى المنصورة الدولي.

ووفقًا لبيان الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فقد حرص رئيس الهيئة على إرسال الورود للمصابين، مع أمنياته لهم جميعًا بالشفاء العاجل.

يذكر أنه أثناء تدفيع قطار ٢١٣ ركاب المنصورة المطرية من حوش المنصورة إلى رصيف المحطة اصطدم الجزء الخلفي من العربة الأخيرة بالتصادم الخرساني الموجود بنهاية السكة مما أدي إلى حدوث تلفيات بالجزء الأخير من العربة وإصابة 5 من الركاب بكدمات بسيطة وفق بيان الهيئة، ما أدى إلى نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وكان قد تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث قطار بمحطة قطار المنصورة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف للمكان وتبين اصطدام السيارة الأخيرة لقطار المنصورة المطرية بحاجز المحطة أثناء رجوع السائق للخلف للتوقف داخل المحطة نتيجة عدم تشغيل التحويلة بشكل صحيح مما تسبب في سقوط ركاب العربة الأخيرة على بعضهم البعض داخل العربة وحدوث حالة من الذعر والخوف بين الركاب.

فيما أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة أنه تم الدفع بـ 9 سيارات إسعاف لمكان الحادث والذى تسبب في إصابة 14 شخصا بإغماءات وكدمات وسحجات واشتباه كسور نتيجة سقوطهم على بعضهم البعض داخل العربة وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج والإسعافات الأولية.

تم تحرير محضر بالواقعة بشرطة المواصلات وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

رئيس السكة الحديد يرسل الورود لمصابي قطار المنصورة ..صور
رئيس السكة الحديد يرسل الورود لمصابي قطار المنصورة ..صور
رئيس السكة الحديد يرسل الورود لمصابي قطار المنصورة ..صور
رئيس السكة الحديد يرسل الورود لمصابي قطار المنصورة ..صور
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