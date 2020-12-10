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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. فيفا يعلق على تحطيم صلاح رقم ستيفن جيرارد بدوري أبطال أوروبا.. وبسمة وهبة تتعرض لوعكة صحية شديدة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:44 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


علق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على تحطيم محمد صلاح رقم ستيفن جيرارد لاعب الريدز السابق واخد منه لقب الهداف التاريخي لليفربول في دوري ابطال اوروبا.

ونشرت الصفحة الرسمية للفيفا عبر تويتر صورة لمحمد صلاح وعلقت قائلة "‏محطم الأرقام القياسية !محمد صلاح.. سجّل أسرع هدف على الإطلاق لليفربول في دوري أبطال أوروبا: 55 ثانية!.. حطم رقم ستيفن جيرارد (21 هدف) وأصبح الهداف التاريخي للريدز في البطولة:22".


طالب محمود كهربا لاعب النادي الاهلي متابعيه مساعدته في الوصول للطفل يوسف مصطفى سايس العربيات الذي تبناه نادي مصر المقاصة بعد تقليديه تدريب احد الانديه.

ونشر كهربا فيديو للطفل وهو يتحدث ان مثله الاعلي هو محمد صلاح وكهربا ليعلق محمود كهربا قائلا "حبيبي يا يوسف يا ريت حد يوصلني ليه ضروري".


تعرضت الاعلامية بسمة وهبة لوعكة صحية شديده خلال تواجدها في مدينة جده بالمملكة العربية السعودية بسبب التهاب في المعده.

ونشرت بسمة وهبة فيديو لها وهى جالسه على السرير في غرفة منزلها بيدها كانولا موصل بها محلول وبجوارها طبيب مصري لمتابعة حالتها الصحية من المنزل بعد رفضها الجلوس المستشفى.



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #باتشيكو بعد ظهوره مع خالد الغندور في برنامج زملكاوي، على قناة الزمالك 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏طارق يحيي ساب كل حاجه بتحصل ف النادي  والجمهور ال بيعيط سؤاله للمدرب باتشيكو سؤال مهم : انت اسمك باشيكو ولا باتشيكو ؟"  و "‏باتشيكو هيعمل موسم عظيم وهيحقق نجاحات عظيمة بأذن الله".



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