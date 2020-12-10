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أخبار العالم

أكثر من 3000 وفاة جديدة بـ كورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:46 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن الولايات المتحدة سجلت 3112 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ أبريل، بالإضافة إلى أكثر من 220 ألف إصابة جديدة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.


وكانت السلطات الصحية تتوقع هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأمريكيّين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر على الرغم من الدّعوات التي وُجّهت إليهم لملازمة منازلهم.


وولاية كاليفورنيا التي كان فُرض في كلّ مناطقها حجرٌ صحّي من جديد منذ بداية الأسبوع، سجّلت لوحدها أكثر من ثلاثين ألف إصابة جديدة بكورونا الأربعاء، وهو رقم قياسيّ لولاية في يوم واحد، بحسب ما أفاد "كوفيد تراكينج بروجيكت".


ويواصل عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة الارتفاع.


ويعلق الأمريكيون الذين يواجهون موجة جديدة من فيروس كورونا منذ أسابيع عدة، الآمال على التوزيع الوشيك للقاح في البلاد.


ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا يمنح بلاده أولوية في تسلّم اللقاحات قبل تصديرها إلى بلدان أخرى.


في المجموع، أصيب أكثر من 15 مليون شخص بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة. وتوفي نحو 290 ألفا في البلاد من جراء الفيروس.


وأعلنت شركة "فايزر" المصنعة للقاح فايزر - بايونتيك المضاد لفيروس كورونا، تعرض وثائق تتعلق باللقاح للقرصنة خلال لهجوم الإلكتروني على وكالة الأدوية الأوروبية.


وقالت الشركة الأمريكية إن وثائق مرتبطة بتطويرهما للقاح ضد مرض كورونا "تم الوصول إليها بشكل غير مشروع" في هجوم إلكتروني استهدف وكالة الأدوية الأوروبية.


وأعربت الشركة وشريكتها الألمانية بايونتيك عن اعتقادهما بأنه لم يتم اختراق أي بيانات شخصية للمشاركين في التجربة، وأن الوكالة "أكدت لنا أن الهجوم الإلكتروني لن يكون له أي تأثير على الجدول الزمني لمراجعته".


وقالت شركة فايزر في بيان: "من المهم الإشارة إلى أنه لم يتم اختراق نظام بايونتيك ولا نظام فايزر" في الحادث، "ولم نرصد قرصنة بيانات شخصية".


وتابعت: "نحن بانتظار مزيد من المعلومات من التحقيق الذي تجريه وكالة الأدوية الأوروبية للتصرف بالطريقة المناسبة بما يتوافق مع القانون الأوروبي".


والأربعاء أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، التي تدرس حاليا السماح باستخدام لقاحات عدة ضد كوفيد-19، أنها تعرّضت لهجوم إلكتروني، من دون أن تعطي أي تفاصيل حول توقيت الهجوم أو الجهة التي نفّذته.


وكانت وكالة الأدوية الأوروبية أكدت أنها ستعلن قرارها بشأن موافقة مشروطة للقاح فايز-بايونتيك في اجتماع يعقد في موعد أقصاه 29 ديسمبر، علما أن اللقاح نال مصادقة في المملكة المتحدة والبحرين وكندا.
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