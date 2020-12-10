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أخبار العالم

منذ أغسطس الماضي.. البرازيل تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:11 ص
البرازيل تسجل أعلى
البرازيل تسجل أعلى حصيلة يومية بكورونا منذ اغسطس
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دعاء أبوهشيمة
سجلت البرازيل، اليوم الخميس، ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، بأكثر من 53 ألف حالة وذلك لأول مرة منذ أغسطس الماضي.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية، إنه تم رصد 53453 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، على مدار يوم الأربعاء، وهو أعلى معدل إصابة بالفيروس منذ منتصف أغسطس.

وبذلك، يبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية ستة ملايين و728452 منذ ظهور الوباء.

وأوضحت الصحة البرازيلية أنه تم تسجيل 836 حالة وفاة بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 178995 حالة.

والبرازيل هي ثالث أعلى دول العالم تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات. 

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة البرازيلي، إدواردو بازويلو، وصول أول دفعات لقاح جامعة أكسفورد البريطانية، والذي تطوره شركة أسترازينيكا، بحلول يناير أو فبراير المقبل. 

وقال الوزير البرازيلي وفق ما نقلته وسائل إعلام: "في يناير وفبراير 15 مليون جرعة... ستكون قد بدأت في الوصول، وخلال النصف الأول من العام، سنصل إلى 100 مليون جرعة". 

وأضاف: "في النصف الثاني، سيتم إنتاج 160 مليون جرعة إضافية محليًا بعد نقل التكنولوجيا إلى معهد فيوكروز للطب الحيوي في البرازيل". 

وتابع: "الحكومة لا تريد أن تجعل التطعيم إلزاميًا، على الرغم من أن المحكمة العليا لها الكلمة الأخيرة في هذا الشأن".

وكشفت السلطات الصحية البرازيلية عن عزمها تلقيح 109.5 مليون نسمة في عام 2021، حيث سيحصل العاملين في المجال الطبي والمواطنين فوق سن الـ 75 عاما، والسكان الأصليين اللقاح أولا. 
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