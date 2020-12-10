الفنان أشرف زكي يسجد باكيًا على المسرح بعد تكريمه.. شاهد

عبّر الفنان أشرف زكي، عن سعادته وامتنانه بالتكريم على خشبة مسرح معهد فنون مسرحية في افتتاح مهرجان المسرح العربي أمس الأربعاء، وذلك من خلال سجوده على الخشبة وسط حضور عدد من الفنانين منهم ماجدة زكي وزوجته روجينا وطارق صبري.

يذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة وكل من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، افتتحوا مساء أمس، الدورة الأولى لمهرجان المسرح العربي لأكاديميات ومعاهد الفنون بالدول العربية والتى تحمل أسم الفنان الكبير جلال الشرقاوي، وذلك علي المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.





وأثار تأخر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي الأول لمدة نصف ساعة حفيظة الفنان محمد صبحي الذي قال له أثناء استقباله: "إن السياسي ينتظر الفنان، أما الفنان لا ينتظر السياسي".





ورد المحافظ أنه سبب تأخره قهري حيث كان في زيارة لمستشفى العامرية العام، مضيفا:""أنا انتظر أهالي الإسكندرية كما يشاؤون، وفي أي وقت، فأنا جئت من أجل خدمة الإسكندرية والسكندريين وليس لأكون محافظا".





وفي كلمته رحب محافظ الإسكندرية بضيوف المهرجان علي أرض عروس البحر، ووعد بتقديم كل الدعم للمهرجان حتي يخرج بالشكل الذى يليق بأسم الإسكندرية.





وعقب الافتتاح تبارت الفرق المسرحية فيما بينها في منافسه فنيه ممتعه للجمهور السكندري والذي يستمر حتي 12/8.





وقد شارك في حفل الافتتاح الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبه الاسكندرية، واحمد جمال، والدكتور جاكلين عازر نائبا المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، ومحمد سعد، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وأحد الرعاة الرسميين للمهرجان وعدد كبير من فناني المسرح والسينما من مصر والدول العربية على رأسهم الفنان الكبير محمد صبحي.