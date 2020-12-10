فحص 99 ألف طفل بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه قامت الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع بمحافظة الشرقية، بفحص ٩٩٠٧٩ طفل حديثي الولادة حتي الآن، وذلك من عمر يوم وحتي ٢٨ يوم من خلال الأجهزة السمعية.

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية تستهدف فحص ٢ مليون ، ٦٠٠ ألف طفل حديثي الولادة علي مستوي الجمهورية، وعدد ١٥٠ ألف طفل علي مستوي المحافظة خلال عام، والتي إنطلقت بالمحافظة منذ شهر نوفمبر الماضي، ويتم العمل بالمحافظة من خلال ١٥٠ مركز طبي ووحدة صحية تابعين لـ١٩ إدارة صحية بالمحافظة بعد توزيع جميع الأجهزة اللازمة عليها، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حرصا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

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وأشار إلي أنه يتم فحص الأطفال بجهاز الإنبعاث الصوتي، وفي حالة عدم الإجتياز يتم فحصه مره أخري بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفي حالة عدم الإجتياز يتم الإحالة إلي مركز علاج السمعيات بمستشفي الأحرار التعليمي، وفي حالة الإحتياج لعملية جراحية مثل "زراعة القوقعة" يتم إحالته إلي مركز السمع والكلام بالقاهرةوعلي جانب أخر فقد أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار المشاركة المجتمعية وتضافر الجهود، وإستكمالا لخطة التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية، عقد إجتماعا مع مديري إدارات ”الرعاية الحرجة والعاجلة، ومكافحة العدوي، والجودة، التخطيط“، وذلك اليوم الأربعاء بمكتب وكيل الوزارة.

وعلي جانب أخر فقد أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم مناقشة وضع المعايير اللازمة لإنشاء وحدة حضانات جديدة بمستشفي القنايات المركزي، تسع لعدد ٢٧ حضانة بالتعاون مع المجتمع المدني، ووجه وكيل الوزارة مديري الإدارات الفنية بالتوجه للمستشفي وعمل دراسة شاملة لإنشاء الحضانة الجديدة، وسرعة العرض لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تنفيذ الأعمال، كما كلف مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالتشغيل التجريبي لوحدة الحضانات الجديدة بالمركز الطبي بصان الحجر يوم السبت القادم، بعد توفير القوي البشرية اللازمة، والتدريب الجيد لهم، والتي تم تجهيزها بعدد ٨ حضانات، و٢ جهاز سيرفر، و٢ كبسولة، و٢ تنفس صناعي، و٤ سباب، و٩ مونيتور، بتكلفة تقديرية بلغت ١.٥ مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، كما تم مناقشة رفع كفاءة الحضانات بعدد من مستشفيات المحافظة، ووضع التصور اللازم لكل وحدة والعرض علي وكيل الوزارة