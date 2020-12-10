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اقتصاد

وزير الإسكان: بدء تنفيذ "محور شمالى" موازٍ لمسار القطار الكهربائى بمدينة الشروق

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:29 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن البدء فى تنفيذ "محور شمالى" بمدينة الشروق، مواز لمسار القطار الكهربائى، والذى يُعد أكبر مشروعات الطرق فى المرحلة الحالية بالمدينة،  لما سيحققه من سهولة مرورية مستقبلية، تُيسر الانتقال من مدخل الإسماعيلية رقم (1) حتى مدخل رقم (2)، بطول 4 كم.


وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن المشروع سيتم تنفيذه على 3 مراحل، عبارة عن تطوير الجزء القديم من مدخل (1) حتى محطة القطار بطول (800م) والمرحلتين الثانية والثالثة حتى مدخل الإسماعيلية (2)، ربطًا على الكوبرى والمحور الشرقى، مشيراَ إلى أن المشروع يتضمن تنفيذه فى اتجاهين بكل طريق ثلاث حارات مرورية، تشمل التخطيط المرورى واللافتات الإرشادية والتحذيرية، فضلًا عن الإنارة العامة  ورصيف مشاه وجزيرة وسطى. 


وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطى، إلى أنه تم التأكيد  على طاقم الإشراف والشركة المنفذة لسرعة التنفيذ على الوجه الأمثل، نظرًا للنفع الذى يعود على مدينة الشروق من هذا المشروع .

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