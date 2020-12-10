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حوادث

من جديد.. هدير الهادي أمام جنح مستأنف للبت فى حبسها عامين

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:35 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي - إسلام مقلد
تنظر اليوم الخميس محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، الاستئناف المقدم من هدير الهادي على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، عاقبت هدير الهادي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

وتعاقب المتهمة بموجب المادتين 178 و278 من قانون العقوبات والمادتين 14 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد 1 و12 و25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كانت مباحث الآداب، ألقت القبض على فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادي، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، والتي استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها.

وألقت أجهزة الأمن على "هدير الهادي"، بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على الفسق، عبر تطبيق الـ"تيك توك"، وتمكنت القوات من تحديد مكان إقامتها وإلقاء القبض عليها. 

جاء ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة فى استهداف كل من يذيع أو ينشر من فيديوهات اباحية ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.
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