وكيل تعليم القليوبية يلتقي مسئولي التعليم الخاص ويناقش حافز التميز العلمي والنقل.. صور

عقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية اجتماعًا بحضور سماح ابراهيم وكيل المديرية وعبير جرامون مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية ومسئولى التعليم الخاص بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة لمتابعة سير العمل بالإدارة وكافة المدارس التابعة لها. اجتماعًا









وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على أن تكون أسس وآليات العمل وفق الضوابط القانونية المحددة والقرارات المنظمة، موجها بالالتزام التام بالقرارات والضوابط القانونية في كافة الإجراءات والالتزام بالقرارات الوزارية والنشرات المنظمة للعمل وسرعة الأداء.





من ناحية عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية اجتماعًا بلجنة الموارد البشرية بالمديرية بحضور الدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام ومحمد خميس مدير الشئون المالية والإدارية ومحمود طنطاوى مدير إدارة الموارد البشرية وأمجد عبد الهادى مدير عام الخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة لمناقشة الموضوعات الخاصة بلجنة الموارد البشرية ومنها حافز التميز العلمى والترتيبات الخاصة بالعاملين بالقانو 81 لسنة 2016م والنقل.





وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على أن تكون أسس وآليات العمل وفق الضوابط القانونية والقرارات المنظمة والالتزام بالقرارات الوزارية في هذا الشأن.





من ناحية أخرى نظمت مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية ندوة توعوية بمدرسة بنها الثانوية بنات تحت شعار : ( متحدون على محاربة الفساد) وذلك إحتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.





وتناولت الندوة تعريف الفساد والدور الذي تلعبه الرقابة الإدارية كأحد أهم الأجهزة في منعه ومكافحته، وأهمية رفع مستوى الوعى بأهمية الوقاية من الفساد والحفاظ على الوظيفة العامة والمال العام بعيدا عن الفساد.





ووجه الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم التحية لهيئة الرقابة الإدارية وأشاد بمجهوداتها في حماية المال العام والتصدي لأى انحراف ومكافحة الفساد المالي والإداري والأخلاقى.





كما أشاد بتلك النوعية من الندوات الهادفة لنشر التوعية للطلاب وكل فئات المجتمع بخطورة الفساد على الدولة.





ودعا وكيل وزارة التربية والتعليم إلى الإستمرار في عقد تلك السلاسل من الندوات لنشر التوعية اللازمة لجميع الفئات بالمجتمع وتكاتف جميع أجهزة الدولة لتنفيذ الإستراتيجية التى تتبناها القيادة السياسية والدولة في مواجهة شتى انواع الفساد باعتباره معطلا لحركة التنمية الاقتصادية والمجتمعية وأهمية أن يكون المواطن إيجابيا فى البلاغ عن أى فساد يواجهه حتى يتم القضاء عليه نهائيا.





يذكر ان الجمعية العامة للأمم المتحدة أعتبرت يوم 9 ديسمبر من كل عام موعدا رسميا للإحتفال بذكرى مكافحة الفساد لإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وسن تعديلات تشريعية داعمة لمكافحة الفساد ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد على أفراد المجتمع والذي يعد من أخطر الأسلحة التي تواجه سائر بلاد العالم.