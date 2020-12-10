افتتاح ميدان بصمة خير لميت سلسيل بمشاركة المجتمع المدنى في الدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عبد السلام رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل بافتتاح الميدان الجديد "بصمة خير" أمام مستشفى ميت سلسيل والذى تم تنفيذه بمشاركة الجهود الذاتية من أبناء مركز ومدينة ميت سلسيل، ضمن خطه التطوير للميادين بنطاق المحافظة.





وقال المحافظ أن "مبادرة ميدان جديد" في كل مدينة تستهدف إعادة المظهر الحضاري للمدن ورسم صورة راقية بربوع المحافظة بما يليق بأهلنا بالدقهلية، مشيرا إلى أنه كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ ميادين جديدة في أماكن حيوية بالمدن يتم اختيارها بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري لمدن ومراكز المحافظة، وأضاف المحافظ أن إنشاء الميادين الجديدة أو التطوير للقائم منها يأتي بالتعاون بين المحافظة والمجتمع المدني الذي يميز أهالي الدقهلية، مؤكدا أن التنسيق قائم ومستمر مع كل منظمات المجتمع المدني بكل مركز ومدينة للمشاركة مع المحافظة لاستكمال تنفيذ الميادين الجديده بالمدن على مستوى المحافظة.





وكلف "مختار" الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن بالتوجه إلى المستشفى الدولى بالمنصورة لتسليم المصابين الاعانات المقررة، تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية، مشيرا إلى أنه تبين من مراجعة حالات الإصابة وعددهم 22 مواطنا وتم دخولهم مستشفى المنصوره الدولي.





حيث تم خروج 18 مواطنا بعد تلقى الإسعافات الأولية ويوحد 4 مصابين ما زلوا تحت العلاج والمتابعة منهم سائق القطار وتم صرف 2000 جنيه للحالات التي تحتاج إلى المتابعة الصحية ومبلغ 1000 جنيه لحالات الإصابة البسيطة.





يذكر أن محافظ الدقهلية قد قام أمس بزيارة مصابى حادث قطار المطرية- المنصورة بالمستشفى الدولى بالمنصورة للاطمئنان على حالتهم الصحية، وكان قد كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة صرف الإعانات المالية للمصابين، وكذا قيام وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالات التى ما زالت بالمستشفى وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية لهم حتى تماثلهم للشفاء.





وأعرب محافظ الدقهلية عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين مؤكدا اهتمام المحافظة بكل أجهزتها بأبنائها، وتوفير كل اوجه الدعم والعناية والرعاية لهم.