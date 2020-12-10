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مرأة

بـ شورت و بوت .. مي الغيطي بإطلالة لافتة في أحدث ظهور

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:18 م
مي الغيطي
مي الغيطي
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة مي الغيطي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورا جديدة من احدث ظهور لها.


تألقت مي الغيطي في الصور بإطلالة لافتة ، حيث ارتدت هوت شورت باللون الجينز الفاتح مع سترة قطنية باللون البينك ونسقت معهما جاكيت أبيض لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

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وانتعلت مي الغيطي بوت طويلا للغاية باللون البني، و تزينت ببعض الأكسسسوارات العصرية البسيطة وغير المبالغ فيها، كما ارتدت نظارة شمس صغيرة للغاية ولكنها متناسقة مع وجهها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على انستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي الغيطي على خصلات شعرها القصير المنسدله على كتفيها، ولم تتكلف في استخدام ممستحضرات التجميل و الماكياج واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.

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