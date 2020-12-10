ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

"التأسلم السياسي" كتاب جديد لمفتي الجمهورية وهذه موضوعاته

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:47 م
التأسلم السياسي كتاب
"التأسلم السياسي" كتاب جديد لمفتي الجمهورية وهذه موضوعاته
Advertisements
محمد شحتة
صدر حديثا للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، كتاب بعنوان "التأسلم السياسي" دراسة تحليلية لعوامل فشل الاستغلال السياسي للإسلام في الماضي والحاضر.

ويحتوي الكتاب على عدد من الموضوعات المهمة، وأبرزها: أدلة العمل بالسياسة الشرعية، وقواعد اللعبة السياسية، وتعدد الأحزاب ومدى شرعية هذا التعدد ، وجماعات الإسلام السياسي وتناقض الاستدلال بدليلة المصلحة.

كما يبزر مفتي الجمهورية في الكتاب، موقف جماعة الإخوان من الأحزاب المخالفة، وعمل المرأة ومشاركتها في العمل العام والسياسي، وكذلك موقفهم من الأقباط، والترشح للرئاسة.

وتطرق الكتاب إلى تيارات وفرق الإسلام السياسي، ومنها: الخوارج والمعتزلة والمرجئة والوهابية والإخوان المسلمين.

كما تطرق  إلى شكل الدولة في الإسلام، والعرب قبل الإسلام، والدولة بعد الإسلام، وقضية الولاء والبراء في نظر تيارات الإسلام السياسي.

ويبرز المفتي، موقف كبار علماء الأزهر من جماعة الإخوانن وهم: الشيخ محمد مصطفى المراغين والشيخ جاد الحق علي جاد الحق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مفتي الجمهورية يقدم تحليلا لفكر "الإخوان" ويعرض شهادات علماء الأزهر فيه

مفتي الجمهورية يقدم تحليلًا لفكر "الإخوان" من أقوالها… ويعرض شهادات علماء الأزهر فيها... مسيرة الإخوان منذ نشأتها لا تؤدي إلى عمران بل زعزعة استقرار المجتمعات.. وفكرة الاستعلاء إحدى ركائز دعوتهم

مفتي الجمهورية: جماعة الإخوان يستغلون حماسة الشباب ليكونوا ضد المجتمع والدولة

مفتي الجمهورية: التأسلم السياسي استغلال سيئ للإسلام

المفتي: جماعة الإخوان أحيت مفاهيم الخوارج الأوائل وأفكارها بشكل أكثر تعقيدا وأخطر تركيبا

المفتي: من حق الدولة هدم أي مسجد للمصلحة العامة مع التكفل ببناء غيره

ترشيحاتنا

نراكِ العام المقبل.. مدينة أوروبية تودع الشمس وكلمة السر ظاهرة نادرة

المغرب واسرائيل .. ما السر وراء صفقة التطبيع؟

مدرب سموحة: فوزي الحناوي تسلّم ملابس الموسم الجديد قبل رحيله

أول رد من فيسبوك بعد توقف خدمة مكالمات الماسنجر

أول تعليق لـ نتنياهو بعد إعلان التطبيع مع المغرب

محمد فراج: زواجي من بسنت شوقي قريبا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحمر الناري.. هنادي مهنا تتألق رفقة زوجها في ختام مهرجان القاهرة

بـ دانتيل .. أول صور من حفل خطوبة شدوى الحضري

شاهد.. هنا شيحة بإطلالة مثيرة للجدل في ختام مهرجان القاهرة