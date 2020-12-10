"التأسلم السياسي" كتاب جديد لمفتي الجمهورية وهذه موضوعاته

صدر حديثا للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، كتاب بعنوان "التأسلم السياسي" دراسة تحليلية لعوامل فشل الاستغلال السياسي للإسلام في الماضي والحاضر.





ويحتوي الكتاب على عدد من الموضوعات المهمة، وأبرزها: أدلة العمل بالسياسة الشرعية، وقواعد اللعبة السياسية، وتعدد الأحزاب ومدى شرعية هذا التعدد ، وجماعات الإسلام السياسي وتناقض الاستدلال بدليلة المصلحة.





كما يبزر مفتي الجمهورية في الكتاب، موقف جماعة الإخوان من الأحزاب المخالفة، وعمل المرأة ومشاركتها في العمل العام والسياسي، وكذلك موقفهم من الأقباط، والترشح للرئاسة.





وتطرق الكتاب إلى تيارات وفرق الإسلام السياسي، ومنها: الخوارج والمعتزلة والمرجئة والوهابية والإخوان المسلمين.





كما تطرق إلى شكل الدولة في الإسلام، والعرب قبل الإسلام، والدولة بعد الإسلام، وقضية الولاء والبراء في نظر تيارات الإسلام السياسي.



