ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد اتفاق التطبيع بين الرباط وتل أبيب.. قرار عاجل لـ طيران العال الإسرائيلية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:48 م
طيران العال الإسرائيلية
طيران العال الإسرائيلية
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت شركة طيران العال الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها تدرس تسيير رحلات مباشرة بين إسرائيل والمغرب بعد أن أعلنت الولايات المتحدة توصل البلدين لاتفاق لتطبيع العلاقات.

وأكدت الشركة في بيان أن مثل تلك الرحلات "ستحظى بشعبية لدى الإسرائيليين".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجه الشكر للعاهل المغربي الملك محمد السادس على القرار التاريخي بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وقال نتنياهو، اليوم الخميس، إن اتفاق التطبيع مع المغرب تاريخي، مؤكدا أنه دفعة جديدة عظيمة للسلام.

وأعلن نتنياهو، عن تسيير رحلات جوية مباشرة مع المغرب قريبا، كما سيتم فتح بعثات دبلوماسية مع الرباط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن اليوم الخميس، توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق من أجل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

وكتب ترامب، في حسابه عبر تويتر: "اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة - اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!".

وأضاف أنه وقع إعلانا بموجبه تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.

وقال ترامب إن "اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المغرب اعترف بالولايات المتحدة في 1777 "ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خلال أيام.. البحرين وإسرائيل توقعان اتفاقا للسلام وإقامة العلاقات الدبلوماسية

الرابع في 4 أشهر| ترامب يعلن اتفاق إسرائيل والمغرب على تطبيع العلاقات

كوشنر: المغرب وإسرائيل اتفقا على إعادة فتح مكاتب الاتصال في الرباط وتل أبيب

بعد سيادتها على الصحراء الغربية| أول تعليق من المغرب على تطبيع العلاقات مع إسرائيل

علامة فارقة.. السفارة الأمريكية في المغرب ترحب بإعلان التطبيع بين الرباط وتل أبيب

المغرب واسرائيل .. ما السر وراء صفقة التطبيع؟

ترشيحاتنا

نراكِ العام المقبل.. مدينة أوروبية تودع الشمس وكلمة السر ظاهرة نادرة

مفيش بطانة.. زاوية خلفية تكشف كارثة فستان رانيا يوسف

الأهلي ونهضة بركان.. الكاف يستقر على نقل السوبر الإفريقي إلى قطر

ترامب: اسرائيل والمغرب في طريقهما لتطبيع العلاقات

اجتماع طارئ في الكاف لحسم الأزمة مع قطر بشأن مباراة الأهلي

عطل فني يصيب خدمة المكالمات فى فيسبوك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا منزلية تكشف تصرفا صادما من أم وطفلها.. شاهد ما حدث

بـ الأحمر الناري.. هنادي مهنا تتألق رفقة زوجها في ختام مهرجان القاهرة

بـ دانتيل .. أول صور من حفل خطوبة شدوى الحضري