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فن

ختام مهرجان القاهرة.. "إيزابيل" لـ سارة الشاذلي يفوز بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:20 م
صدى البلد
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محمد نبيل - محمد نحلة

فاز الفيلم الكوبي "إيزابيل" للمخرجة المصرية ساره الشاذلي، بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير، وقدرها 5 آلاف دولار مقدمة من منصة Watch It، وذلك ضمن منافسات مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم شهد المهرجان عرضه الدولي الأول، وتدور أحداثه حول  طفلة صغيرة تدعى "إيزابيل"، يبدو أن لديها سرًا ما يخص علاقتها بأمها، ومن خلال متابعة الروتين اليومي للطفلة، تنقل لنا المخرجة الأبعاد النفسية لهذه الصغيرة، معتمدة بشكل رئيسي على الصورة والملامح الخارجية للشخصية والقليل جدًا من الحوار، لتعبر عن كل ما يدور داخل عقل إيزابيل.

شارك في لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد بالدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، كل من؛ المخرج والمبرمج السويسري تيزيان بوشي، والممثلة المصرية ريهام عبد الغفور، والممثلة والمخرجة والمنتجة التونسية، أنيسة داود.

يذكر أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.
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