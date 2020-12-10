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فن

ختام مهرجان القاهرة.. "الأفضل لم يأت بعد" يفوز بجائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم بمسابقة أسبوع النقاد

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:22 م
صدى البلد
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محمد نبيل - محمد نحلة

فاز الفيلم الصيني "الأفضل لم يأت بعد - The Best Is Yet to Come" إخراج جينج وانج، بجائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم وتمنح للمخرج، وذلك ضمن منافسات مسابقة أسبوع النقاد الدولي، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم شهد المهرجان عرضه الأول في أفريقيا والدول العربية، وتدور أحداثه في الصين عام 2003، حيث يقرر متدرب صحفي شاب أن يغير مصير 100 مليون مواطن بمقال واحد لا يميزه عن غيره سوى الحقيقة.

الفيلم يجمع بمهارة بين السرد الروائي وبين الصدق الوثائقي، قائم على وقائع حقيقية، لكنه يتفوق في التعبير الدرامي عن آمال وطموحات عامل شاب قادم من بلدة صغيرة، بعد الانتهاء من دراسته الثانوية، إلى العاصمة الضخمة بكين على أمل تحقيق حلمه بأن يعمل صحفيا. وعلى الإيقاع السريع لسينما مليئة بالتفاصيل والمفاجآت والتحولات، نقف على حيرة الصحفي الشاب إزاء الاختيار الصعب: هل يلتزم بالتعليمات واللوائح ليُعيَّن رسميا في الصحيفة التي التحق بها متدربا؟ أم يتبع قلبه وضميره ويستمر في بحثه عن الحقيقة؟

شارك في لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولي بالدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، المخرج الصربي إيفان إيكتش، والممثل المصري محمد فراج، والناقدة السينمائية الفلسطينية الأردنية علا الشيخ.

يذكر أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.
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