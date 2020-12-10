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فن

ختام مهرجان القاهرة.. فيصل الدوخي يفوز بجائزة أحسن أداء تمثيلي عن فيلم حد الطار

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:26 م
صدى البلد
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محمد نبيل - محمد نحلة
فاز الممثل فيصل الدوخي بجائزة أحسن أداء تمثيلي، عن دوره في الفيلم السعودي "حد الطار - The Tambour of Retribution" إخراج عبدالعزيز الشلاحي، والذي يشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

الفيلم الذي شهد المهرجان عرضه العالمي الأول تدور أحداثه حول "ابن السياف" الذي يقع في حب ابنة مغنية أفراح شعبية، في نهاية التسعينيات وفي مدينة تشبه المملكة الغامضة، وفي مفارقة اجتماعية مبنية على بيع الفرح وشراء الموت، يصبح السؤال أيهما يمكن أن يتخلى عن أحلامه في مقابل أن يصبح عالمهما مكانًا أفضل.

شارك في لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية بالدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي كل من؛ الممثلة المصرية يسرا اللوزي، والمخرج والمنتج الإماراتي، علي مصطفى، والممثلة والمؤلفة والمخرجة اللبنانية، زينة دكاش.

يذكر أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.
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