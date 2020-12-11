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اقتصاد

وزير الصناعة الروسي: مصر تمثل شريكا اقتصاديا وتجاريا استراتيجيا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قال دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي إن مصر تمثل شريكا اقتصاديا وتجاريا استراتيجيا لروسيا الاتحادية ومحورا صناعيا وتصديريا رئيسيا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرًا إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين الحكومتين المصرية والروسية لخلق الظروف الملائمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية وبما يصب في مصلحة الاقتصادين المصري والروسي على حد سواء.

وفي ما يتعلق بالتعاون المصري الروسي في قطاع النقل أشار مانتوروف إلى أنه يجري حاليا تنفيذ العقد المبرم بين البلدين لتوريد 1300 عربة قطار وتم تسليم 150 عربة كدفعة أولى وسيتم تسليم 57 عربة أخرى بنهاية العام الحالى، مشيرًا إلى أنه يجري حاليا دراسة إمكانات توفير خدمات صيانة ما بعد البيع لهذه العربات.

وأضاف أن هناك تعاونا روسيا مصريا مشتركا في عدد كبير من المجالات تشمل مشروعات بناء وتحديث السكك الحديدية وإنشاء مركز التحكم بالنقل عبر السكك الحديدية.

وأشار إلى أن المشروعات المشتركة تتضمن أيضا مجالات توريد وتجميع السيارات وبناء السفن وتحديث ورش بناء السفن وبناء ناقلات البترول والورش العائمة لتصليح السفن بالإضافة إلى مشروعات أخرى في مجالات تحديث مجمعات التعدين ومصنع فحم الكوك وتطوير حقول البترول إلى جانب مشروعات التعاون في القطاع المصرفي بين البنوك المركزية بالبلدين.

وأشار إلى أن مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر في محور قناة السويس يمثل نقلة استراتيجية في مسار التعاون المصري الروسي المشترك، لافتًا إلى أن الاستثمارات الروسية بالمنطقة ستتعدى الـ 160 مليون دولار، وحث مانتوروف الحكومة المصرية على دعم وتأييد طلب بلاده الخاص بترشيح موسكو لاستضافة المعرض العالمي "اكسبو2030".
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