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مرأة

فقدان الأطراف.. مضاعفات غير متوقعة لفيروس كورونا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
مضاعفات غير متوقعة
مضاعفات غير متوقعة لفيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
حذر الدكتور بوجدان كرنوراك، مساعد مدير KBC "Bežanijska kosa"، من المشكلات الخطيرة التي يمكن أن تحدث للمرضى المصابين بـ فيروس كورونا.

ووفقًا للطبيب، لوحظ عدد مقلق من المرضى الذين يعانون من تجلط الدم الشرياني، والذي يمكن أن يسبب فقدان الأطراف، ويمكن أن ينتهي بالوفاة.

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وأشار الطبيب، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمرضى الذين كانوا يعانون من أمراض مزمنة قبل ذلك، لقد لاحظنا مضاعفات لم تكن متوقعة، في المقام الأول الأوعية الدموية ونقص التروية والتخثر الشرياني وهي حالات نادرة وخطيرة.

وأضاف مسألة تجلط الدم في الشرايين يمكن أن يترك عواقب دائمة وفقدان الساقين والذراعين والأطراف، وتسبب الموت في كثير من الأحيان.

كما تابع وفقا لموقع novosti أجرينا أكثر من 20 عملية استئصال للجلطات، وهو عدد كبير على هذا العدد من المرضى، عدد كبير من الذين خضعوا للجراحة لم يسير على ما يرام لسوء الحظ، يجب أن أقول ذلك ، و 1٪ صمدوا أمام العملية جيدًا وعادوا إلى المنزل.




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