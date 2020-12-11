وحيد حامد: كتبت معظم أفلام عادل إمام في فندق على النيل

قال الكاتب وحيد حامد في أول حوار تليفزيوني بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنه مرتبط بالنيل ويحب رؤيته كل صباح، مؤكدًا أنه يعيش فى فندق على النيل.





وأضاف خلال برنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي" تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه يحب الكتابة بين المواطنين، لافتا إ لى أن معظم أعمال الفنان عادل إمام كتبها في فندق على النيل.





وأشار إلى أنه كتب أعمال لـ نجوم كبار كثيرين منهم على قيد الحياة و منهم من توفاه الله، مشيرا إلى أن الفنانين الكبار الذين عمل معهم كانوا من عمره وكان هناك حب متبادل بينهم، ولم تحدث أى مشكلة بينه وبين أى فنان، واى خلاف كان ينتهى فى الحال".





وأوضح أنه عمل مع عادل إمام ونور الشريف، أحمد زكي، يسرا، ليلي علوي و منى زكي ومحمود مرسي.. وآخرين.





وتابع ، أنه كان يطرح ما يأتى على قلبه، ولم يكذب يومًا على الجمهور، لافتا إلى أن هناك أخطاء له ولكن كان صادقًا، ولذلك وصل لقلوب المواطنين.



وأشار إلى أنه أثناء تكريمه فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولى تذكر بداياته، وأعرب عن حبه لما شاهده من الجمهور، معلقًا: "رأيت الرسالة التى أديتها فى عيون الشباب أثناء تكريمى بمهرجان القاهرة.. سعيد عندما أشاهد لأي شئ لي على السوشيال ميديا".

وتابع : " السينما هى الأساس عندي وبذلت بها جهدًا كبيرًا جدًا، وكنت أعمل بالصحافة بدون أجر.. كتبت مقالات كثيرة ولم أحصل على أجر لكى أعبر عن رأيي بدون تدخل، وبدأت أكتب مقالات بسبب وجود مشاكل لا يمكن الصبر عليها خاصة أن الأفلام قد تستغرق وقتًا طويلا لعرضها لكن المقال يتم نشره فى نفس اليوم".



