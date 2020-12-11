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مرأة

سعر فستان ليلى علوي في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:32 ص
ليلى علوي
ليلى علوي
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حياة عبد العزيز
حرصت الفنانة ليلى علوي على المشاركة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42، بإطلالة جذابة للأنظار على الريد كاربت.

وتألقت ليلى علوي بفستان باللون الأسود طويلا يبرز أنوثتها، ذات الأكمام الدانتيل، مع الأكمام الواسعة من الجانب الآخر، وكان من اختيار الاستايلست يمنى مصطفى، ,وتوقيع  zeena zaki.

وبلغ سعر فستان ليلى علوي في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي حوالي 3575 ريال سعودي.

واعتمدت ليلى علوي على وضع المكياج الناعم الذي يجمل ملامحها، فاختارت الألوان الترابية من أنامل خبيرة التجميل مريم يسري.

أما عن الشعر فظهرت ليلى علوي بتسريحة شعر المموج من أنامل صالون محمد الصغير، والتي كشفت عن جمال ملامحها.

من جانب آخر التزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء. 

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران. 

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