وبلغ سعر فستان ليلى علوي في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي حوالي 3575 ريال سعودي.

أما عن الشعر فظهرت ليلى علوي بتسريحة شعر المموج من أنامل صالون محمد الصغير، والتي كشفت عن جمال ملامحها.

من جانب آخر التزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء.



