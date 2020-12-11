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حوادث

ضبط ٣٢ طن مبيدات زراعية مجهولة المصدر في البحيرة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:03 ص
مبيدات زراعية
مبيدات زراعية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (32٫62 طن "مبيدات زراعية" غير مدون عليها بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية "مجهولة المصدر" – 28 عبوة بوتاسيوم غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها – خط إنتاج وتعبئة وكميات من العبوات الفارغة أدوات إنتاج) ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المبيدات الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة بالبحيرة.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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