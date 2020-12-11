تعرف على سعر و مواصفات HONDA CRV موديل 2020 | صور

عززت شركة هوندا اليابانية العريقة من تواجدها عبر العديد من الإصدارات المختلفة بين فئة السيدان والهاتشباك و السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، والتي تنتمي إلى وحوش عائلة الـSUV لتتألق الايقونة HONDA CRV موديل 2020.





تعتمد السيارة على منظومة الجر الكلي للعجلات، بينما تستمد عزمها من سواعد محرك مكون من 4 اسطوانات، بسعة 1500 سي سي، يمكنه إنتاج طاقة قدرها 188 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.





وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تحقق قوة تسارع تتيح لها الانطلاق من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك في غضون 10.1 ثانية، بينما بلغ استهلاكها من الوقود نحو 7.5 لتر عندما تقطع مسافة تصل إلى 100 كم.





تمتعت HONDA CRV بالعديد من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، بالإضافة إلى مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة.





وحصلت مقصورة القيادة على حزم مختلفة من أنظمة الرفاهية، و تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة يبلغ قياسها 7 بوصة، ومكيف هواء أوتوماتيكي، و فتحة سقف كهربائية، مرايات طي جانبية.





الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LX 2020 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 649 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك جميع الكماليات موديل EX 2019 محرك 1500 سي سي بسعر 759 ألف جنيه.