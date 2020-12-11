تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ32 من الدوري الأوروبي.. وموعد القرعة

انتهت منافسات دور المجموعات من الدوري الأوروبي في اللحظات الأخيرة من مساء أمس الخميس، بتأهل 24 فريقًا، بالإضافة الى 8 فرق جاءت من دوري الأبطال.
وتأهل كمتصدرين للمجموعات كلًا من:
أرسنال، توتنهام، ليستر سيتي، ميلان، نابولي، روما، هوفنهايم، ليفركوزن، فياريال، آيندهوفن، جلاسكو رينجرز، دينامو زغرب.
في حين تأهل في الوصافة كلًا من:
في حين تأهل في الوصافة كلًا من:
سوسيداد، غرناطة، بنفيكا، سبورتينج براجا، ليل، يونج بويز، رويال أنتويرب، مولده، سلافيا براج، ماكابي، وولفسبيرجر، سرفينا زفيزدا.
بينما تأهلت 8 فرق من دوري الأبطال وهي:
بينما تأهلت 8 فرق من دوري الأبطال وهي:
ريد بول سالزبورج، شاختار، أولمبياكوس، أياكس أمستردام، كراسنودار، كلوب بروج، دينامو كييف، مانشستر يونايتد.
وستقام في مقر الاتحاد الأوروبي في نيون، سويسرا، بعد أن كان مقرر لها أن تقام في أثينا ، اليونان بسبب تدابير السلامة المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.