تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ32 من الدوري الأوروبي.. وموعد القرعة

انتهت منافسات دور المجموعات من الدوري الأوروبي في اللحظات الأخيرة من مساء أمس الخميس، بتأهل 24 فريقًا، بالإضافة الى 8 فرق جاءت من دوري الأبطال.







وتأهل كمتصدرين للمجموعات كلًا من:





أرسنال، توتنهام، ليستر سيتي، ميلان، نابولي، روما، هوفنهايم، ليفركوزن، فياريال، آيندهوفن، جلاسكو رينجرز، دينامو زغرب.



في حين تأهل في الوصافة كلًا من:





سوسيداد، غرناطة، بنفيكا، سبورتينج براجا، ليل، يونج بويز، رويال أنتويرب، مولده، سلافيا براج، ماكابي، وولفسبيرجر، سرفينا زفيزدا.



بينما تأهلت 8 فرق من دوري الأبطال وهي:





ريد بول سالزبورج، شاختار، أولمبياكوس، أياكس أمستردام، كراسنودار، كلوب بروج، دينامو كييف، مانشستر يونايتد.



