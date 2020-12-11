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رياضة

لاعبو الاتحاد السكندري يخضعون لتحليل رابيد تيست قبل مواجهة بيراميدز

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 04:33 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
خضع الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري والجهاز الفني بقيادة حسام حسن والاداري لاختبار رابد تيست للكشف المبكر عن فيروس كورونا وفقا للبرتوكول الطبي للاتحاد المصري لكره القدم بخضوع اللاعبين قبل خوض المباراة ب ٤٨ ساعة.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة نادي بيراميدز يوم السبت المقبل باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات اولي جولات الدوي المصري.

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي تأجيل انعقاد الجمعية العمومية والتي كان مقرر لها اليوم الجمعة.

جاء ذلك بناءً على القرارات والإجراءات الاحترازية للجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا  والمتعلقة بضرورة التزام جميع مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة والكفيلة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وبناء على الطلبات التي تقدمت بها اللجنة الأوليمبية المصرية وبناء على ما عرضته الإدارة المركزية للطب الرياضي والمعنية بمتابعة تطبيق إجراءات وضوابط مواجهة انتشار فيروس كورونا بمختلف الهيئات فقد ارتأت وزارة الشباب والرياضة كونها الجهة الإدارية المركزية المعنية بمختلف الهيئات الشبابية والرياضية إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية والتى كان مقررا لها الانعقاد خلال الفترة المقبلة.

وتقرر تأجيل انعقاد تأجيل الجمعية العمومية التي كان مقررًا لها غدًا الجمعة 11-12-2020 إلى موعد أخر يُحدد فيما بعد.
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