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فن

كمحبة ومعجبة بفنها.. ليلى علوى تهنئ إلهام شاهين على حصولها على جائزة أحسن ممثلة بالقاهرة السينمائي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:31 ص
صدى البلد
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سيد احمد
هنأت الفنانة ليلى علوى الفنانة الهام  شاهينعلى تكريمها فى مهرجان القاهرة السينمائي بعد  حصولها بجائزة أحسن ممثلة، عن دورها في الفيلم المصري "حظر تجول- Curfew " . 

ونشرت ليلى علوى صورة لـ الهام شاهين من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " . 

وعلقت ليلى علوى قائلة " مشوار عمر .. وصداقة سنين .. ونجاح وأفراح كتير ولحظات صعبة اتشاركناها وعشناها وحسينا بيها مع بعض ، لكن النهاردة بباركلها مش بس كصاحبة وصديقة عمر .. ببارك كمُحبة ومعجبة بفنها ببارك لموهبتها وقدراتها الغير محدودة ".

واضافت : مبروك لالهام شاهين الفنانة الكبيرة على جايزة احسن ممثلة من مهرجان القاهرة ٤٢ . 

واختتمت : السنة الصعبة والتحديات اللي واجهتنا كلنا النهاردة إلهام اديتها طعم تاني وسعادة تانية بجايزتها وتقدير بلدها ومهرجان بلدها لفنها العظيم ". 

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فازت الفنانة إلهام شاهين، بجائزة أحسن ممثلة، عن دورها في الفيلم المصري "حظر تجول- Curfew" إخراج أمير رمسيس، وذلك بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي "مؤتمر – Conference" إخراج إيفان آي. تفردوفسكي، وذلك ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

"حظر تجول" شهد المهرجان عرضه العالمي الأول، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.


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