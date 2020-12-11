بعد "خناقة السوشيال ميديا".. أمير عيد والعسيلي يجتمعان في أغنية "دنيا جديدة"

بعد تصدرهما التريند عبر خلاف علنى شغل السوشيال ميديا، فاجأ أمير عيد ومحمود العسيلي جمهورهما بإطلاقهما سويا أغنية "دنيا جديدة"، بشكل دويتو غنائي وفيديو كليب مصور.





وتعيد الأغنية الجديدة لم شمل العسيلي وأمير بعد غياب طويل في دويتو مصور مشترك، من كلمات وألحان أمير عيد وتوزيع شريف مصطفى، وتدور الأغنية في فلك التفاؤل والأمل والبهجة مجسدة في مسماها "دنيا جديدة"، كما تم تصميم الكليب بالاتكال على بوسترات أفلام وربط حالة الأغنية نفسها بأجواء عوالم السينما الساحرة، وتم إهدائها لمهرجان القاهرة السينمائي، والأغنية من إنتاج "جوست ادز" للدعاية والإعلان، وبرعاية "بادية" الراعي الرسمي للمهرجان.





وتم الانتهاء من تسجيل الأغنية وتصويرها منذ أسبوعين، واختارا أن يكون العرض اللايف الأول لها بشكل مباشر ومفاجئ وغير متوقع أمام الجمهور في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الحالية الثانية والأربعين، ووعد الثنائي الجمهور بالكشف عن تفاصيل العمل والكليب نفسه قريبًا جدًا.





"خناقة" شغلت بال جمهور الطرفين على مدار اليومين الماضيين بدأها العسيلي بنشر دعاية لأغنيته الجديدة عبر صور من كواليس تصويرها معلقًا: "انتظروا أغنيتي الجديدة "دنيا جديدة".. قريبا جدا"، ليستشيط بعدها أمير عيد غضبًا ويقرر نشر تغريدة مضادة مفادها :"أنا بحترم عسيلي جدا بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية دنيا جديدة بتاعته وقريبا .. دي أغنيتي وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم". ليرد العسيلى على اتهام أمير موضحا :" یا أمير أنا كمان بحترمك واللي عارفه انك مش ممكن تاخد حاجة مش بتاعتك أو تعمل مشاكل مع واحد صاحبك على السوشيال ميديا".



