قرار عاجل من المحكمة الدولية الخاصة بـ لبنان بشأن قضية اغتيال رفيق الحريري

أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الجمعة، 5 أحكام بالسجن المؤبد بحق العضو في حزب الله، سليم عياش، المدان في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني، رفيق الحريري.





وقالت المحكمة إن سليم عياش مذنب على نحو لا يشوبه أي شك، مضيفة أن عياش شارك في مراقبة الحريري 5 مرات قبل الاعتداء، وفقًا لقناة "إل.بي.سي" اللبنانية.





وحوكم عياش (57 عاما) غيابيا وأدين في أغسطس الماضي لدوره في التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين.

ولا يزال سليم عياش طليقا، إذ رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تسليمه مع ثلاثة متهمين آخرين تمت تبرئتهم في نهاية المطاف.

وخلال جلسة استماع في نوفمبر، قال المدعون، إن السجن المؤبد هو "الحكم الوحيد العادل والمناسب" لسليم عياش، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ"أخطر هجوم إرهابي وقع على الأراضي اللبنانية"، كما طالبوا بمصادرة أملاك عياش.

وكان رفيق الحريري رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر 2004. وقُتل في فبراير 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المدرّع، وخلّف الهجوم 22 قتيلًا و226 جريحًا.



