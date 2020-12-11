ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف: مواجهة الفساد أحد دعائم الحكم الرشيد.. فيديو

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:55 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مواجهة الفساد أحد دعائم أي حكم رشيد، والذي يقوم على أربعة أركان "إقامة العدل، مواجهة الفساد، حرية المعتقد، العمل على تحسين أحوال الناس".

وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد الثورة بصلاح سالم، بمحافظة القاهرة، أن الحفاظ على المال بصفة عامة والمال الخاص بصفة خاصة، أحد الكليات الست والمقاصد السامية التي أحاطها الشرع الحنيف بمزيد من الحفظ والعناية والصيانة.

وأشار إلى أن الشرع وضع لحفظ المال حد السرقة، كما شرع الضمان والحوالة والكفالة والوكالة، وحث الشرع على الوفاء بالحقوق وأداء الديون والأمانات.

وأكد أن المال الحرام سم قاتل في الدنيا والآخرة، ومهلك لصاحبه وقالوا "جمع الحرام غلى الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره".

وذكر أن بعض الناس قد يتحايل على القانون، أو يفلت من العقاب، قائلا لهم "من أفلت من حساب الخلق لا يمكن أني فلت من قبضة الخالق".

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان : ” الحفاظ على المال، وحتمية مواجهة الفساد ”.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

«الحفاظ على المال وحتمية مواجهة الفساد» .. موضوع خطبة الجمعة القادمة

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان الحفاظ على المال وحتمية مواجهة الفساد

وزير الأوقاف يخطب الجمعة بمسجد الثورة بصلاح سالم.. غدا

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الثورة بصلاح سالم

ترشيحاتنا

مفاجأة.. اعترافات فتاة الزواج العرفي بثري عربي: طلب أن يجمعني وزوجته الأولى في سرير واحد.. خاص بالمستندات

قرار عاجل من المحكمة الدولية الخاصة بـ لبنان بشأن قضية اغتيال رفيق الحريري

قبل ساعات من انطلاق النسخة الـ 62 .. ترتيب الإيجبشن ليج عالميا

خاص- لجنة التخطيط بالأهلي تعتمد مشروعا جديدا لقطاع الناشئين لمواجهة ارتفاع أسعار اللاعبين

مبروك يا لبلبة.. نجوم مهرجان القاهرة يهنئون فنانة بعد لقطة رومنسية وحضن على الهواء.. فيديو

وزير النقل يعلن وصول خامس قطار مترو أنفاق مكيف من كوريا الجنوبية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان بوسي شلبي في ختام مهرجان القاهرة

بعد إثارتها الجدل .. رانيا يوسف تنشر فيديو جديد لفستانها في ختام مهرجان القاهرة

جنة جديدة في محافظة القاهرة.. حكاية بحيرة عين الصيرة من مستنقع قمامة لساحرة العيون.. شاهد