وزير الأوقاف: مواجهة الفساد أحد دعائم الحكم الرشيد.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مواجهة الفساد أحد دعائم أي حكم رشيد، والذي يقوم على أربعة أركان "إقامة العدل، مواجهة الفساد، حرية المعتقد، العمل على تحسين أحوال الناس".





وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد الثورة بصلاح سالم، بمحافظة القاهرة، أن الحفاظ على المال بصفة عامة والمال الخاص بصفة خاصة، أحد الكليات الست والمقاصد السامية التي أحاطها الشرع الحنيف بمزيد من الحفظ والعناية والصيانة.





وأشار إلى أن الشرع وضع لحفظ المال حد السرقة، كما شرع الضمان والحوالة والكفالة والوكالة، وحث الشرع على الوفاء بالحقوق وأداء الديون والأمانات.





وأكد أن المال الحرام سم قاتل في الدنيا والآخرة، ومهلك لصاحبه وقالوا "جمع الحرام غلى الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره".





وذكر أن بعض الناس قد يتحايل على القانون، أو يفلت من العقاب، قائلا لهم "من أفلت من حساب الخلق لا يمكن أني فلت من قبضة الخالق".



