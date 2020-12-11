أيمن يونس يتصدر تويتر بعد الاعتداء عليه بالضرب وتعرضه للإصابة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ايمن_يونس بعد قيام مجهولون بالتعدي عليه بالضرب داخل سيارته وإصابته بجروح في أماكن متفرقة بجسده.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات على النحو التالي: "‏ما حدث مع كابتن ايمن يونس وتكسير السيارة واعتداء ديه مش رياضة بصراحة حاجة تحزن" و "‏‎زي ما في ناس عملت مع أيمن يونس ده كده مش رياضه ده كده بلطجة".





وقال أخرون: "‏‏الاعتداء علي ايمن يونس جريمة حتي لو كان لي اختلاف معاه ، الاعتداء علي أي إنسان جريمة بشعة يُعاقب عليها من فعلها .. مهما كان الإختلاف ايه متوصلش ابدا للاعتداء اللفظي حتي" و "‏‎نعم هو فشل ولكن لا لأسلوب العنف بكافة أشكاله، أتمنى من الكابتن ايمن يونس ان ينسحب بهدوء حفاظا على تاريخة وعلى نادى الزمالك العريق".





وروى أيمن يونس الرئيس التنفيذى للجنة الكرة بنادي الزمالك تفاصيل اعتداء مجهولين عليه اليوم عقب أدائه صلاة الجمعة بالقرب من منزله بالسادس من أكتوبر.





وقال أيمن يونس فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : إنني فوجئت عقب صلاة الجمعة بتجمع عدد من جماهير الزمالك للحديث معى بشأن أحوال فريق الكرة بالقلعة البيضاء، وكنت أتحدث بود وحب شديد خاصة أن الكلام عن الزمالك ولكن بعد ذلك وجدت بعضهم يخرج الطوب ويقذفنى به بدون سبب واضح.





وأضاف أيمن يونس أنه نجح فى إغلاق زجاج السيارة بسرعة ولكنه تعرض لبعض الكدمات وتحطم زجاج سيارته .





وكشف يونس أنه أجري اتصالا بوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى لإخباره بالأمر وطلب منه الوزير تحرير محضرا بالواقعة ولكن لم أقم بذلك لأننى لا أعرف من هم هؤلاء الذين هاجموننى.





وأصيب أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك بجروح في الرقبة وكدمات في حادث الاعتداء عليه بالضرب من قبل مجهولين بمنطقة السادس من أكتوبر بالقرب من منزله عقب أداء صلاة الجمعة.





وأسفر الاعتداء على أيمن يونس عن تحطيم زجاج سيارة المدير التنفيذي للجنة الكرة بالقلعة البيضاء.













وتعرضت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري لهجوم من قبل طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين ومقدم برنامج زمالكاوى عبر فضائية الزمالك أمس بسبب إصدار اللجنة بيان بالموقف المالى يكشف المديونيات على القلعة البيضاء والتى وصلت لميار ونصف جنيه للجهات الحكومية .





وأصدرت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شؤون الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري بيانا بالوقف المالي للقلعة البيضاء حتى 30 نوفمبر الماضي صدر عن المدير المالي للنادي .



