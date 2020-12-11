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فن

موعد ومكان عزاء والد الفنانة داليا البحيري

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:20 م
داليا البحيري
داليا البحيري
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سعيد فراج
أعلنت أسرة الفنانة داليا البحيري، عن موعد عزاء المهندس محمود البحيري -والد الأخيرة- إذ قررت الأسرة تلقي العزاء يوم الاتنين 14 ديسمبر، عقب صلاة المغرب في دار المناسبات بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

وشيعت جنازة الراحل المهندس محمود البحيري -والد الفنانة داليا البحيري- يوم الأربعاء 9 ديسمبر الماضي من امام مسجد الصديق بمساكن شيراتون، بعد صلاة المغرب، وذلك بعد وفاته في نفس اليوم. 

ونعى الفنان أحمد فريد، والد الفنانة داليا البحيرى قائلا "البقاء لله .. توفى الى رحمة الله تعالى حبيبى ووالدى التانى المهندس محمود البحيرى والد اختى الفنانة داليا البحيرى.. نسالكم الدعاء". 

وشاركت داليا البحيري في الماراثون الرمضاني بمسلسل " فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، في ثاني عمل يجمعهما بعد فيلم السفارة في العمارة.

وحسب المسلسل يمتلك نور عبدالحميد الشهير بـ (فلانتينو) وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

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