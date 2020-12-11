بعد واقعة الاعتداء على أيمن يونس.. تشديدات أمنية بمحيط نادي الزمالك

شهد محيط نادي الزمالك بجامعة الدول العربية تشديدات أمنية مكثفة خارج وداخل النادي.





وتتواجد قوات أمن مركزي مكثفة أمام جميع بوابات النادي حرصا على سلامة أعضاء الجمعية العمومية والخوف من افتعال اي أزمات من قبل الجمهور.









يأتي ذلك بعد تعرض أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، للاعتداء بالضرب من قبل مجهولين اليوم، بعد صلاة الجمعة .





وتعرض نجم القلعة البيضاء السابق لبعض الإصابات في الرقبة والأذن كما تحطم زجاج سيارته.





والتفت الجماهير حول أيمن يونس عقب صلاة الجمعة اليوم وطالبته بالرحيل عن النادى احتجاجًا على طريقة إدارته للكرة فى الفترة الأخيرة.