مباحثات لتعزيز تداول البترول بين مصر والعراق.. فيديو

قال الدكتور رمضان أبو العلا ، أستاذ هندسة البترول والطاقة ، إن المباحثات الأخيرة ، بين وزير البترول الدكتور طارق الملا ، ونظيره العراقي ، تعكس العلاقات القوية ، بين البلدين ، والتي اتسمت في فترات سابقة ، ببعض الجفاف .





وأوضح رمضان أبو العلا ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أنه في حالة تحسن الأوضاع ، بين البلدين ، تنشأ علاقات اقتصادية وتجارية جيدة ، خاصة في مجالات البترول ، موضحا أن هناك خطة لإنشاء خط اقتصادي بين البلدين ، لتداول البترول .





وأعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إطلاق قطاع البترول برنامجًا لبناء القدرات في مجال تحسين كفاءة الطاقة وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ، مؤكدًا ما تحظى به انشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها من أهمية قصوى فى النشاط البترولى ، خاصة وأن لها تأثير مباشر فى خفض تكلفة التشغيل وتحسين اقتصاديات الشركات علاوة على دورها الهام فى خفض الانبعاثات البيئية ومكافحة التغيرات المناخية.





جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التى ألقاها وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديوكونفرانس خلال ندوة "بناء القدرات فى مجال كفاءة الطاقة للعاملين بقطاع البترول " بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والتى عُقدت ، في السابع من ديسمبر ، ضمن فعاليات مشروع "دعم الاستدامة الفنية والمالية للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة" بحضور السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والدكتور بينوا لى بو المدير التنفيذى لمشروع الشراكة الدولية للتعاون فى كفاءة الطاقة التابع للمفوضية الأوروبية وعدد من قيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول.





وأضاف الملا أن بناء قدرات العاملين بقطاع البترول فى مجال كفاءة الطاقة يأتي في إطار برنامج الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الإدارة المتوسطة لاستدامة تحسين أداء القطاع والاقتصاد القومي ، وأن إطلاق البرنامج الجديد يأتى وفقًا لرؤية التنمية المستدامة مصر 2030واستراتيجية مصر لتحسين كفاءة الطاقة 2035 ، موضحًا ان تطوير هذه الاستراتيجية له أهمية قصوى لبناء قطاع قوى ومستدام للطاقة ، وذلك من خلال وضع سياسات وبرامج وخطط عمل للتنفيذ مع الوضع في الاعتبار التغيرات الدولية وجهود مكافحة تغيرات المناخ ومنها اتفاقية باريس للمناخ ومبادرات الاتحاد الأوروبي لانتقال الطاقة، مشيرا إلى الدعم المستمر من المفوضية الأوروبية لقطاع البترول فى تنفيذ مبادرات تحسين كفاءة الطاقة.



