ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الأسبوع المقبل.. محلية النواب تناقش إجراءات الحكومة لمواجهة التغييرات المناخية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:20 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
Advertisements
فريدة محمد
تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماع، الثلاثاء المقبل ١٥ ديسمبر، لاستمرار مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التغييرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التي سقطت على مناطق متفرقة من الدولة وخاصة محافظة الإسكندرية.

هذا بالإضافة إلى موافاة اللجنة بخطة اللجنة المشكلة بقرار وزير الاسكان رقم ٤٣٦ لسنة ٢٠١٧ بشان دراسة التمويل اللازم لرفع كفاءة وإحلال محطات وشبكات الصرف الصحي لمحافظة الإسكندرية لمواجهة سقوط الأمطار والسيول.

وينعقد الاجتماع بحضور د سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للمرافق.
 
ويناقش الاجتماع أيضا الإجراءات و التدابير التي تتخذها الحكومة لتلاقي تكرار غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل العجمي بمحافظة الاسكندرية وموافاة اللجنة بما انتهت اليه كل من وزارة الموارد المائية و الري و وزارة البيئة و محافظة الاسكندرية و هيئة تعاونيات البناء و الاسكان ومجلس إدارة جمعية ٦ اكتوبر بالعجمي و للإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من الغرق من خلال إعادة تأهيل وتطوير شاطئ ٦ أكتوبر 

كان مجلس النواب قد رفع جلساته فى أول نوفمبر الماضى بعد الموافقة علي  قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر نظرا للظروف الصحية والأمنية التي تمر بها البلاد، فضلا عن الموافقة على عدد من مشروعات القوانين بعضها نهائيا، و14 اتفاقية.

ودعا الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أعضائه للاجتماع ظهر يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصر تحتاج لـ جهة حكومية متخصصة في الأزمات والأخطار والكوارث.. مقترحات برلمانية لمواجهة السيول المحتملة.. ونائب يطالب باستغلال الأمطار في المدن الجديدة

آن الأوان لوضع حلول جذرية.. السجيني: 5 سنوات من التصريحات المسكنة ويجب إنهاء أزمة سيول الإسكندرية فورا

السجينى يوجه الشكر للحكومة على التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء

سكرتيرمحافظة الإسكندرية:رئيس الوزراء وجه باعتماد 1,1 مليار جنيه لمواجهة الأمطار

السجيني: المواطن كان على أعلى درجات الوطنية في ملف التصالح بمخالفات البناء

محلية النواب تطالب الحكومة بخطة لمواجهة الأمطار الغزيرة والتغيرات المناخية

ترشيحاتنا

٣٠ ديسمبر.. نظر استئناف لاعب الأهلي على حبسه عام لدهسه سيدة مسنة

بسبب كورونا.. هروب جماعي للوافدين من الكويت

وزير النقل يعلن وصول خامس قطار مترو أنفاق مكيف من كوريا الجنوبية

هيئة الرقابة في السعودية: إيقاف متهمين بالفساد واستغلال نفوذ بينهم 7 ضباط

أنغام لمتابعبها: حد يبلغ أحمد أمين إني بحبه.. والأخير يرد

صراع الملايين.. الأهلي يتصدر القيمة التسويقية لـ الدوري المصري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق مبتكرة لإعادة الأشياء القديمة إلى جديدة.. وفري فلوسك

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان بوسي شلبي في ختام مهرجان القاهرة

بعد إثارتها الجدل .. رانيا يوسف تنشر فيديو جديد لفستانها في ختام مهرجان القاهرة