البطانة لا تزال في بيتي.. فساتين رانيا يوسف مسلسل لا ينتهي من الإغراء

حينما ظهرت بإطلالة مثيرة في فعاليات الحفل الختامي لهذه الدورة من المهرجان أمس الخميس 11 ديسمبر، ما جعل اسمها يتصدر محرك البحث جوجل مؤخرًا. حالة كبيرة من الجدل أصبحت تثار على الفنانة رانيا يوسف خلال الآونة الأخيرة، لاسيما في فعاليات الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي،









ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي، تفاصيل الجدل المثار حول رانيا يوسف في الدورة الماضية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.









أثارت الفنانة رانيا يوسف، تساؤلات الكثير من النشطاء في افتتاح الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك بعدما تغيبت عن الحفل بعد أن كان الكثيرون يترقبون إطلالتها.

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن سبب غيابها عن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وقالت في تصريحات لـ صدى البلد إنها انشغلت بعدد من الاعمال الفنية ولم تستطع الحضور، وأكدت أنها ستتواجد في حفل الختام.

وكانت قد ردت الفنانة رانيا يوسف على غيابها بحفل مهرجان القاهرة السينمائي ونشرت كوميكيس عبر خاصية ستوري بإنستجرام وعلقت عليه:" أنتظروني انا مش جاي".



ظهرت الفنانة رانيا يوسف فى اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى لأول مرة ، وظهرت مرتيدة فستان باللون الاخضر، واعتمدت في إطلالتها على تسريحة الشعر البسيطة والمكياج الهادئ.

فوجئ حضور عرض الفيلم المصري "عنها" بالفنانة رانيا يوسف وهي تبحث عن كرسي تجلس عليه لمشاهدة العرض الخاص للفيلم الذي يقام حاليا، وفيما يلي 5 ملاحظات على فستان رانيا يوسف.

1- ظهرت الفنانة رانيا يوسف، بفستان محتشم في أولى إطلالاتها بالدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لتفاجئ جمهورها ومتابعيها.

2- لم تعتمد رانيا يوسف، على الظهور بجزء شفاف أو مفتوح، مثلما أثارت الجدل من قبل في فستان البطانة، وأتت بفستان بطانته جزء لا يتجزأ منه.

3- لم ترتدي رانيا يوسف فستانًا ضيقًا وأعتمدت على الظهور بفستان واسع وفتفاض.

4- تداركت رانيا يوسف، الانقادات التي وجهت لفستانها السابق في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، والذي كان مفتوح الصدر.

5- تصميم فستان رانيا يوسف، الأخير في القاهرة السينمائي، يميل للكلاسيكية، ويشبه صيحات الحقبة الأخيرة من القرن الماضي.





أما الفستان الثاني لها، فنشرت الفنانة رانيا يوسف، عدة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة لافته وجذابة تكشف عن جمالها.





وتألقت بها رانيا يوسف، بفستان أنيق باللون الأسود اللامع، ودون أكمام ليبرز عن جمالها ورشاقتها، وانتعلت حذاء بكعب عالي باللون الأسود ليبرز عن جمالها.





كشفت الفنانة رانيا يوسف، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن مصمم الأزياء الذي صنع لها فستانها المثير للجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

ونشرت رانيا يوسف، تغريدة لها عبر تويتر، كشفت فيها عن من ساهموا في إطلالتها أمس الخميس 10 ديسمبر، بختام الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث أن مصمم الأزياء الكويتي يوسف الجسمي هو الذي صنع لها الفستان المثير للجدل، بينما قام يسري العبد بتصفيف شعرها، وقام كريم حنفي بعمل المكياج، بينما كانت المجوهرات من glamour.

يأتي ذلك بعدما، ألتقت عدسات التصوير، صورا أخرى للفنانة رانيا يوسف، من حفل ختام الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولكن بزاوية أخرى (خلفية) كشفت كارثة بفستان رانيا يوسف.

وأظهرت زاوية التصوير لفستان رانيا يوسف، أن فستان الحفل الختامي دون بطانة، وأظهر وأبرز تفاصيل من جسمها، ما أثار موجة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا.



