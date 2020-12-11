بث مباشر.. مؤتمر صحفي لـ كونستانت عوماري رئيس "الكاف"

يعقد الكونغولي كونستانت عوماري رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" المؤقت، مؤتمر صحفيا حاليا، لكشف نتائج اجتماع الجمعية العمومية التى تنعقد اليوم الجمعة وذلك بحضور 47 اتحادا بالاضافة الي اللجنة التنفيذية للكاف وممثلي الفيفا.





وحضر الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الاجتماع عن طريق تطبيق زووم.





وناقش الاتحاد الافريقي 24 بندا مع أعضاء العمومية.





وعلي هامش الاجتماع أشاد انفانتينو بتنظيم مصر لكأس الامم لافريقية 2019 وبطولة الشباب وهنأ الاهلي والزمالك ونهضة بركان علي البطولات الافريقية.





علي جانب آخر لم يجد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سوى نقل مباراة الأهلى ونهضة بركان المغربي إلى قطر بعد أن كان من المقرر إقامتها فى مصر خلال شهر ديسمبر الجارى.





وشهدت الساعات الماضية اجتماعا داخل الكاف من قبل لجنة المسابقات وتم الاستقرار على نقل المباراة إلى قطر وسيتم عرض الأمر على المكتب التنفيذي للإعلان بشكل رسمي عن نقل المباراة.





وجاء السر وراء فشل إقامتها فى مصر من قبل الكاف بعد تمسك الاتحاد القطرى بالعقد المبرم مع الكاف بشان إقامة السوبر الإفريقي لمدة 3 مواسم مقبلة فى الدوحة بداية من العام الماضي وفشلت كل محاولات الكاف مع القطريين.





وتوعد أيضا الاتحاد القطرى الكاف بالمطاردة فى المحاكم الدولية الرياضية والحصول على تعويض مالى كبير وفقا للعقد المبرم بين الطرفين الذى يتضمن شرطا جزئيا كبيرا.





وعلم " صدى البلد " من مصادر مطلعة أن الكاف استقر على إقامة النسخة المقبلة من منافسات السوبر الإفريقي فى قطر أيضا وتأكيد التزامه التام ببند تعاقده مع الاتحاد القطرى وأغلق الكاف هذا الملف بشكل تام خوفا من الشروط الجزائية الكبيرة فى العقد المبرم مع القطريين .





وكان فريق نهضة بركان المغربي اعترض بشدة على لعب مباراة السوبر الإفريقي فى مصر، خاصة أن الفريق المنافس بطل مصر " الأهلي " وهو ما يقلل فرص التتويج باللقب بعد أن كان الكاف قرر إقامتها فى مصر.