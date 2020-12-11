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قسط يبدأ من 1500 جنيه.. خطوات إحلال السيارات الجديدة وتحويلها لغاز طبيعي|تفاصيل

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:18 م
سيارات
سيارات
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شيرين عادل
كشفت الدكتورة نيفين جامع  وزيرة التجارة والصناعة أمس الخميس خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى والمذاع عبر فضائية صدى البلد عن أهم تفاصيل  تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وأهم الخطوات التي  يتم التعرف عليها  فى خطة إحلال السيارات الجديدة. 

وجاءت أهم هذه النقاط كالتالى: 

 متاح سيارات بقسط يبدأ من 1500 جنيه وسيتم دفع مقدم السيارة من الحافز الذي سيحصل عليه المواطن بدعم من البنك المركزى.

المرحلة الأولى ستكون سيارات تجميع محلى

المرحلة الثانية يتم الاتفاق مع شركات عالمية للعمل في المشروع

 البرنامج يستهدف إحلال 250 ألف مركبة من سيارات ملاكي وأجرة وميكروباص

 ‏البداية سوف تكون بـ70 ألفا منها 55 ألف أجرة وملاكي و15 ألف ميكروباص

السيارة يكون مر على صناعتها 20 عاما

تقديم حافز مادي ملائم للمواطنين من مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز وبرامج تمويلية مخفضة بأقل من 5 %

فترة سداد من الممكن أن تصل لعشر سنوات للمواطن الراغب في الإحلال.

قاعدة البيانات يتم تحديثها باستمرار.
‏هناك مليون سيارة ملاكي تم حصرها للدخول في عملية الإحلال.
 متاح خيارات متعددة من السيارات تصل ل8 أنواع
 ‏سيتم الإعلان عن التفاصيل خلال معرض في يناير وسيتم عرض نماذج للسيارات وعروض من شركات البترول.

 ‏إجراءات الاستلام لن تتخطى 10 أيام.


جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح  السيسي قد وجه بتكثيف برامج التوعية بجوانب وفوائد المشروع، خاصةً على المستوى الاقتصادي من خلال ترشيد استهلاك البنزين، فضلًا عن عوائده البيئية والاجتماعية والاستثمارية.
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