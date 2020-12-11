بعد تصدرها تريند.. إطلالات يسرا اللوزي تكشف عن أنوثتها

وظهرت الفنانة يسرا اللوزي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال٤٢ بوزن زائد بعد مرور فترة على وضعها لابنتها.





أثارت الفنانة يسرا اللوزي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تداول رواد السوشيال ميديا صورة جديدة لها، نشرتها بنفسها عبر حسابها في انستجرام.





وتساءل البعض حول حقيقة حمل الفنانة يسرا اللوزي مرة ثانية، بعد عدة شهور من إنجابها ابنتها الثانية نادية، التي أنجبتها في شهر مايو الماضي، أما سبب التساؤل بروز انتفاخ بسيط في البطن، ظهر من خلال الفستان الأسود الذي ارتدته.





وتساءل آخرون حول إجراء الفنانة يسرا اللوزي عملية تجميل في أنفها، وهي العملية التي أكد كثيرون من رواد السوشيال، أن الفنانة أجرتها وغيرت تماما من شكلها.



