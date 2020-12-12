اليوم.. محاكمة 9 متهمين في خلية داعش التجمع

تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، السبت، جلسة محاكمة 9 متهمين من بينهم 6 محبوسين والمعروفة بخلية داعش التجمع الأول.









وذلك لاتهامهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 2306 لسنة 2019 جنايات أمن دولة التجمع الأول، ورقم 187 لسنة 2019، جنايات أمن الدولة.









تعقد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى.









وجاء فى أمر الإحالة: "تتهم النيابة كلا من حسن أمين المندوه، ومحمد محمدين، وهنادي حسن أمين المندوه، وأحمد السيد محمد بدوى، وخالد محمد عبد المعبود، ورجب محمد أحمد جاب الله هانى صادق يوسف، وحسام الدين أحمد عوض، ونجلاء مختار، أنهم فى غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من أبريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، أسس جماعة تتبع تنظيم داعش تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تخدمها هذه الجماعة.





كما جاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين من الثانى وحتى السابع انضموا للجماعة موضوع البند أولا مع العلم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، المتهم الأول والثانى والتاسعة أمدوا الجماعة الإرهابية بأموال بقصد استخدامها فى القيام بجرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.



