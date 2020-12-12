ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي .. إلهام شاهين: كنت ناوية أعتزل الفن قبل "حظر تجوال"

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:19 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
أكدت الفنانة إلهام شاهين أنها قدمت عددا كبيرا من الأعمال، واستحقت التكريم بعد تاريخ حافل من الأفلام الت ناقشت مختلف القضايا التي تهم المجتمع المصري.

وأشارت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية الذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، إلى أنها كانت فقدت الثقة في الأعمال السينمائية الحالية، ولم تجد عملا سينمائيا يستحق المشاركة فيه لدرجة أنها كانت تنوى الاعتزال لكثرة رفضها الأعمال التي تقدم إليها، لكنها بعدما قرأت سيناريو فيلم "حظر تجوال" وجدت أنها فكرة مهمة، وهذا الأمر شجعها كثيرا على تقديم أعمال فنية تناقش عددا من القضايا المهمة.

وأوضحت، أن أمير رمسيس هو صاحب فكرة العمل الرائعة، وكانت تريد إنتاج هذا العمل لكن تعثر الأمر، مشيرة إلى أنها تهدى الجائزة التي حصلت عليها بمهرجان القاهرة السينمائي لجميع صناع هذا العمل الرائع، وأنها قصدت أن تظهر الشخصية بسن أكبر، مؤكدة أنها لا تخجل مطلقا من تقديم شخصيات كبيرة في السن لأن هذا الأمر هو تحد كبير.

وكشفت الفنانة إلهام شاهين عن حالة الفرحة بين الوسط الفني وداخل أروقة مهرجان القاهرة السينمائي للحظة تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، لافتة إلى أن تكريمه كان مظاهرة حب لم تشهدها من قبل.

وأضافت "شاهين" في تصريحات تلفزيونية سابقة، أنها قدمت مع الكاتب الكبير وحيد حامد أهم 3 أفلام في مسيرتها الفنية، أولها البريء الذي تنبأ باستباقه للأحداث، والفيلم الثاني هو الهلفوت مع الفنان الكبير عادل إمام وسمير سيف الذي كان أهم نقلة في حياتها الفنية وحصلت فيه على أول جائزة لأفضل ممثلة.

وأشارت إلى أن الفيلم الثالث الذي شاركت فيه مع الكاتب الكبير وحيد حامد، كان فيلم سوق المتعة، الذي يعد أحد أهم الأفلام الفلسفية في تاريخ السينما المصرية.

وأوضحت أن وحيد حامد له أثر كبير في السينما المصرية، فهو الوحيد الذي يمتلك القدرة على تحقيق معادلة أن يكون الفيلم جماهيري ويصل لقاعدة واسعة من المشاهدين، ولديه القدرة على حصد الجوائز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إلهام شاهين لـ صدى البلد: لم أقلق من الظهور بدون ماكياج فى حظر تجول.. وشادية أكثر الشخصيات تأثيرا فى شخصيتى.. وأول أجر كان 100 جنيه فى المسرح

إلهام شاهين لـ صدى البلد: أول أجر لى كان 100 جنيه.. ولم أقلق من ظهورى بشخصية أكبر من سني فى حظر تجول

رجل ليس له مثيل.. ساندرا نشأت: أتمنى العمل مع وحيد حامد.. فيديو

كسر إصبع أمير شاهين بعد الزواج بأسبوع.. وإلهام لزوجة شقيقها: "عملتي فيه إيه؟"

كنا بنعيط.. إلهام شاهين تتحدث عن لحظة كتب كتاب شقيقها أمير.. فيديو

إلهام شاهين عن «حظر تجول»: أول فيلم يتحدث عن ظاهرة زنا المحارم.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد تصريحات زينة المثيرة| ما الهدف من إقامة المهرجانات السينمائية

علي معلول يكشف سرا عن قرعة ضربات جزاء نهائي كأس مصر

علي معلول: النادي الأهلي نعمة كبيرة.. وهذا السر وراء ضربات جزاء نهائي الكأس

بعد زفافها بـ 5 أيام.. كورونا يفتك بـ عروس وهذا آخر ما كتبته على فراش الموت| صور

بعد صمت 17 عاما.. محمد هنيدي يرد على لغز حيّر المصريين.. صور

الشفق القطبي .. أضواء ملونة وغريبة في سماء بريطانيا وتستمر لأيام | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زفافها بـ 5 أيام.. كورونا يفتك بـ عروس وهذا آخر ما كتبته على فراش الموت| صور

الشفق القطبي .. أضواء ملونة وغريبة في سماء بريطانيا وتستمر لأيام | صور

فاق عدد قتلى هجمات 11 سبتمبر.. وفيات كورونا في يوم واحد تثير الذعر بأمريكا