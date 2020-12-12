بعد تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي .. إلهام شاهين: كنت ناوية أعتزل الفن قبل "حظر تجوال"

أكدت الفنانة إلهام شاهين أنها قدمت عددا كبيرا من الأعمال، واستحقت التكريم بعد تاريخ حافل من الأفلام الت ناقشت مختلف القضايا التي تهم المجتمع المصري.





وأشارت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية الذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، إلى أنها كانت فقدت الثقة في الأعمال السينمائية الحالية، ولم تجد عملا سينمائيا يستحق المشاركة فيه لدرجة أنها كانت تنوى الاعتزال لكثرة رفضها الأعمال التي تقدم إليها، لكنها بعدما قرأت سيناريو فيلم "حظر تجوال" وجدت أنها فكرة مهمة، وهذا الأمر شجعها كثيرا على تقديم أعمال فنية تناقش عددا من القضايا المهمة.





وأوضحت، أن أمير رمسيس هو صاحب فكرة العمل الرائعة، وكانت تريد إنتاج هذا العمل لكن تعثر الأمر، مشيرة إلى أنها تهدى الجائزة التي حصلت عليها بمهرجان القاهرة السينمائي لجميع صناع هذا العمل الرائع، وأنها قصدت أن تظهر الشخصية بسن أكبر، مؤكدة أنها لا تخجل مطلقا من تقديم شخصيات كبيرة في السن لأن هذا الأمر هو تحد كبير.





وكشفت الفنانة إلهام شاهين عن حالة الفرحة بين الوسط الفني وداخل أروقة مهرجان القاهرة السينمائي للحظة تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، لافتة إلى أن تكريمه كان مظاهرة حب لم تشهدها من قبل.





وأضافت "شاهين" في تصريحات تلفزيونية سابقة، أنها قدمت مع الكاتب الكبير وحيد حامد أهم 3 أفلام في مسيرتها الفنية، أولها البريء الذي تنبأ باستباقه للأحداث، والفيلم الثاني هو الهلفوت مع الفنان الكبير عادل إمام وسمير سيف الذي كان أهم نقلة في حياتها الفنية وحصلت فيه على أول جائزة لأفضل ممثلة.





وأشارت إلى أن الفيلم الثالث الذي شاركت فيه مع الكاتب الكبير وحيد حامد، كان فيلم سوق المتعة، الذي يعد أحد أهم الأفلام الفلسفية في تاريخ السينما المصرية.





وأوضحت أن وحيد حامد له أثر كبير في السينما المصرية، فهو الوحيد الذي يمتلك القدرة على تحقيق معادلة أن يكون الفيلم جماهيري ويصل لقاعدة واسعة من المشاهدين، ولديه القدرة على حصد الجوائز.