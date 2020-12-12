شريف عزمي: ما حدث مع صالح جمعة خطأ في أخذ المسحة الطبية.. فيديو

قال شريف عزمي، عضو اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة، إن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه من 88 إلى 95 % في الحالات التي كانت مصابة بكورونا، لا تتجدد إصابتها قبل 3 أشهر.





وأضاف شريف عزمي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "ما حدث مع صالح جمعة خطأ في أخذ المسحة الطبية، واللاعب لا يعاني من أى عرض وحالته جيدة تماما".





وأردف: "أعتقد أن الساعات المقبلة سوف تأتي نتيجة المسحة الجديدة لصالح جمعة "سلبية"، ومن ثم يحق له التدريب مع سيراميكا كليوباترا".



