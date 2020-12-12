فاق عدد قتلى هجمات 11 سبتمبر.. وفيات كورونا في يوم واحد تثير الذعر بأمريكا





وصل عدد الوفيات في صحيفة Covid-19 الأمريكية اليومية أمس إلى مستوى مرتفع جديد عندما توفي 3157 شخصًا بسبب المرض، وفقًا لمركز موارد جون هوبكينز لفيروس كورونا John Hopkins Coronavirus Resource Centre.





عندما سقطت الأبراج قبل 19 عامًا، راح 2977 شخصًا ضحية الحادث الإرهابي المأساوي، ولكن اليوم شهدت أمريكا مأساة أكبر نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقالت الطبيبة العامة «نهى كواسبة» التي فقدت والدها بسبب الفيروس في سبتمبر لشبكة ABC الإخبارية أن الوباء يشبه هجمات 11 سبتمبر ولكن بشكل يومي، فالولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأكثر تضررا في العالم مع 15392196 مليون حالة مؤكدة و289450 ألف حالة وفاة إجمالية.





وكانت حصيلة القتلى أمس هي الأعلى منذ 15 أبريل الماضي، عندما توفي 2607 شخص بسبب المرض، فيما يوجد حاليًا 106688 ألف شخص في المستشفى مصابين بفيروس كورونا، منهم 7624 شخصًا يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي، وفقًا لمشروع Covid Tracking.





وقال مدير مراكز السيطرة على الأمراض الدكتور «روبرت ريدفيلد» لموقع Business Insider : "نحن في وقت حرج للغاية الآن بشأن إمكانية الحفاظ على مرونة نظام الرعاية الصحية لدينا".





واكمل: "الحقيقة هي أن ديسمبر ويناير وفبراير ستصبح أشهرًا عصيبة، وأعتقد في الواقع أنهم سيكونون الأصعب في تاريخ الصحة العامة لهذه الأمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير للضغط الذي سيتم فرضه على نظام الرعاية الصحية لدينا".





كل ولاية لديها قيودها الخاصة بها، لكن العديد منها شدد القواعد في 26 نوفمبر مع استمرار ارتفاع الإصابات، فلطالما تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتقادات بسبب طريقة تعامله مع الوباء وواجه اتهامات بالتقليل من أهمية المرض وإرسال رسائل مختلطة حول ارتداء الأقنعة.





ووعد «جو بايدن» الذي من المتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية في يناير المقبل، بتقديم استجابة جديدة للأزمة بما في ذلك تفويضات الأقنعة الوقائية، وتعهد بتوزيع 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا في الأيام المائة الأولى من رئاسته.

قتل فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية أمس فقط، عددًا أكبر من القتلى في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية عام 2001.