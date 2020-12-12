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منوعات

صعود وهبوط الدرج.. اختبار بسيط يساعد في قياس صحة القلب

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:31 ص
صحة القلب
صحة القلب
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أ ش أ
ذكرت دراسة جديدة أنه إذا تمكنت من تسلق أربع درجات من السلالم في أقل من دقيقة، فمن المحتمل أن يكون قلبك في حالة جيدة.

فقد شرع باحثون في إيجاد طريقة بسيطة وغير مكلفة لتقييم صحة القلب يمكن أن تساعد الأطباء في تحديد من يحتاج إلى مزيد من الاختبارات المكثفة، كما أوضح الدكتور خيسوس بيتيرو، طبيب القلب في مستشفى جامعة لاكورونيا في إسبانيا.

وخلصوا إلى أن محاولة صعود الدرج يمكن أن تكشف مدى صحة قلبك، اشتملت الدراسة على 165 مريضا تمت إحالتهم لاختبار التمرينات لأنهم كانوا يعرفون أو يشتبه في إصابتهم بمرض الشريان التاجي، وشملت الأعراض ألما في الصدر أو ضيقا في التنفس أثناء المجهود.

وكان المرضى يمشون أو يجرون على جهاز المشي، ويزيدون من وتيرتهم تدريجيا، ويستمرون في المشي حتى الإرهاق، تم قياس قدرتهم على ممارسة الرياضة كمكافئات التمثيل الغذائي (METs).. وبعد الراحة لمدة 15 إلى 20 دقيقة، تم ضبط توقيت المرضى أثناء صعودهم 4 مجموعات من السلالم (60 درجا) بوتيرة سريعة (ولكن بدون ركض) دون توقف.

وقارن الباحثون بعد ذلك أجهزة القياس للمرضى أثناء اختبار جهاز المشي، والوقت الذي استغرقته لتسلق السلالم.. فقد لوحظ أن أولئك الذين صعدوا الدرج في أقل من (40-45) ثانية، تمكنوا من إنجاز أكثر من 9 إلى 10 خطوات على جهاز المشي (المشاية الكهربائية).

وقام الباحثون أيضا بتقييم وظائف القلب أثناء اختبار جهاز المشي، وقارنوا تلك النتائج بأوقات صعود درجات السلم لدى المرضى، حوالي 58٪ من المرضى الذين استغرقوا 1.5 دقيقة أو أكثر لتسلق الدرج يعانون من خلل في وظائف القلب أثناء فحص جهاز المشي، مقارنة بـ 32٪ من أولئك الذين صعدوا الدرج في أقل من دقيقة واحدة.

وقال بيتيرو - في بيان صحفي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب - "اختبار السلم طريقة سهلة للتحقق من صحة قلبك.. إذا استغرق الأمر أكثر من دقيقة ونصف للصعود أربع مراتب على الدرج، فإن صحتك دون المستوى الأمثل، وسيكون من الجيد استشارة الطبيب".

جدير بالذكر أنه عادة ما تعتبر البيانات والاستنتاجات المقدمة في الاجتماعات أولية حتى يتم نشرها في مجلة طبية خاضعة لاستعراض الأقران.
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