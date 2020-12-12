أستون فيلا يواجه وولفرهامبتون في لقاء الجريحين بـ الدوري الإنجليزي





ويسعى أستون فيلا بقيادة تريزيجيه والمحمدي في إيقاف نزيف النقاط بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والدخول في منطقة وسط الجدول.





وفقد فريق أستون فيلا 12 نقطة في آخر خمس مباريات له في الدوري الإنجليزي، حيث خسر أمام ليدز 3 - 0 وأمام ساوثهامبتون 4 -3 برايتون 2 - 1 ووست هام 1 - 0، بينما كان الفوز الوحيد في آخر خمس جولات على حساب آرسنال بثلاثية نظيفة.





في المقابل يسعى وولفرهامبتون لمصالحة جماهيره باقتناص الثلاث نقاط من الفيلانز، بعد السقوط أمام ليفربول برباعية نظيفة في الجولة الماضية.





يذكر أن آخر مباراة جمعت بين وولفرهامبتون وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي، انتهت بفوز وولفرهامبتون بهدف نظيف سجله روبين تيفيز.





ويحتل وولفرهامبتون المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بفارق نقطتين عن أستون فيلا صاحب المركز الـ 12.





من المقرر أن تقام مباراة اليوم بين وولفرهامبتون وأستون فيلا، بدون حضور الجماهير، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كانت الحكومة البريطانية أعلنت مؤخرا عودة الجماهير، في بعض ملاعب الدوري الإنجليزي.

ووفقا لخطة الحكومة البريطانية، فإن عودة الجماهير ستكون بـ أعداد بسيطة، وستكون حسب المنطقة التي يوجد بها النادي أو الفريق، ومدى تفشي فيروس كورونا في هذه المنطقة، فعلى سبيل المثال، مدينة ليفربول تعد ضمن الفئة الثالثة من حيث تفشي الوباء، وبالتالي لن يتخطى عدد الحاضرين لأي مباراة سواء لـ ليفربول أو إيفرتون أكثر من ألفي شخص.

قرار الحكومة البريطانية كان صادما لـ 10 فرق بالدوري الإنجليزي، حيث لن يتمكن جماهيرهم من حضور المباريات في الوقت الحالي، باعتبار تواجدهم في المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا بـ إنجلترا.

الأندية التي لن يتمكن مشجعوها من حضور مباريات الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأستون فيلا وليستر سيتي وليدز يونايتد وبيرنلي وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد.

يحل فريق أستون فيلا المحترف بين صفوفه الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي ضيفا ثقيلا على نظيره وولفرهامبتون، اليوم، السبت، في تمام الثانية والنصف عصرا، على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإنجليزي.