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مرأة

أسباب ترهلات الجلد.. ونصائح فعالة لتجنب حدوثها

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:05 م
اسباب ترهلات الجلد
اسباب ترهلات الجلد
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آية التيجي
هناك العديد من أسباب ترهلات الجلد، والإصابة به، ومن ابرز الأسباب زيادة الوزن وخسارته دون ممارسة الرياضة، وهناك العديد من الأسباب الأخري وراء ترهلات الجلد، والتي قد لا نعلمها، وفي السطور التالية سنوضح لكم نصائح لتجنب الإصابة بـ ترهلات الجلد.

قال معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، انه تشكو الكثير من النساء من مشكلة ترهلات الجلد، والتي تظهر تحديدا بعد التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع، مما يجعلهم  عاجزين أمام التخص من ترهلات الجلد.

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وتابع القيعي قي تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان اغلب المصابين بترهلات الجلد لا يتوقعون بأن هناك حلول اخري سوي الخضوع لعمليات شد الجلد، إلا أن هناك الكثير من الحلول والبدائل الأخرى الامنة بخلاف الخضوع لتلك العمليات.

واشار القيعي، إلى أن الخطوة الاهم في التخلص من ترهلات الجلد هي بمعرفة الأسباب، وذلك لتجنب ارتكابها مرة اخرى، ومن اهم اسباب ترهلات الجلد ما يلي:

1- النزول السريع في الوزن؛ سواء بسبب اتباع حميات غذائية صارمة وغير متوازنة، او بسبب النزول السريع في الوزن عقب إجراء عمليات جراحية لعلاج السمنة.

2-  الحمل والولادة، أو التقدم في العمر.

3- عدم ممارسة الرياضة بانتظام بجانب النظام الغذائي المتوازن.

4- أسباب وراثية أو مرضية، وغالبا ما يكون الترهل في البطن والذراعين والأرداف.

وقدم  القيعي، مجموعة من النصائح التي تمنع حدوث ترهلات الجلد، ومن اهمها :

1- إنقاص الوزن ببطء، وبشكل صحي حتى لا يحدث ترهل، حيث إن إنقاص الوزن ببطء يعطي البشرة مزيدا من الوقت لاستعادة مرونتها.

2- ألا يزيد معدل فقدان الوزن أسبوعيا عن نصف كيلو.

3- ممارسة الرياضة بانتظام، وخاصة تمارين المقاومة واستخدام الأوزان.

4- شرب الكثير من الماء يوميا ما لا يقل عن 8 أكواب، حيث إن الماء يساعد على مرونة وترطيب البشرة، ومنع الترهلات والتجاعيد.

5- زيادة الكتلة العضلية تساعد على شد الجسم، ومنع حدوث الترهلات.

6- تناول الخضراوات الطازجة والفواكه، لأنها تحتوي على فيتامينات تساعد على مرونة البشرة ونضارتها، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الماء.

7- تناول البروتينات؛ لأنها تساعد على مرونة البشرة من خلال بناء أنسجة الكولاجين، كما أنها تساعد على بناء كتلة عضلية.

8- تناول الدهون الصحية؛ مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات، حيث أن نقصها يؤدي إلى ترهل الجلد.

9- الإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية.

10- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة .
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