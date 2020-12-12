أسباب ترهلات الجلد.. ونصائح فعالة لتجنب حدوثها

هناك العديد من أسباب ترهلات الجلد، والإصابة به، ومن ابرز الأسباب زيادة الوزن وخسارته دون ممارسة الرياضة، وهناك العديد من الأسباب الأخري وراء ترهلات الجلد، والتي قد لا نعلمها، وفي السطور التالية سنوضح لكم نصائح لتجنب الإصابة بـ ترهلات الجلد.
قال معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، انه تشكو الكثير من النساء من مشكلة ترهلات الجلد، والتي تظهر تحديدا بعد التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع، مما يجعلهم عاجزين أمام التخص من ترهلات الجلد.
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وتابع القيعي قي تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان اغلب المصابين بترهلات الجلد لا يتوقعون بأن هناك حلول اخري سوي الخضوع لعمليات شد الجلد، إلا أن هناك الكثير من الحلول والبدائل الأخرى الامنة بخلاف الخضوع لتلك العمليات.
وتابع القيعي قي تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان اغلب المصابين بترهلات الجلد لا يتوقعون بأن هناك حلول اخري سوي الخضوع لعمليات شد الجلد، إلا أن هناك الكثير من الحلول والبدائل الأخرى الامنة بخلاف الخضوع لتلك العمليات.
واشار القيعي، إلى أن الخطوة الاهم في التخلص من ترهلات الجلد هي بمعرفة الأسباب، وذلك لتجنب ارتكابها مرة اخرى، ومن اهم اسباب ترهلات الجلد ما يلي:
1- النزول السريع في الوزن؛ سواء بسبب اتباع حميات غذائية صارمة وغير متوازنة، او بسبب النزول السريع في الوزن عقب إجراء عمليات جراحية لعلاج السمنة.
2- الحمل والولادة، أو التقدم في العمر.
3- عدم ممارسة الرياضة بانتظام بجانب النظام الغذائي المتوازن.
4- أسباب وراثية أو مرضية، وغالبا ما يكون الترهل في البطن والذراعين والأرداف.
وقدم القيعي، مجموعة من النصائح التي تمنع حدوث ترهلات الجلد، ومن اهمها :
1- إنقاص الوزن ببطء، وبشكل صحي حتى لا يحدث ترهل، حيث إن إنقاص الوزن ببطء يعطي البشرة مزيدا من الوقت لاستعادة مرونتها.
2- ألا يزيد معدل فقدان الوزن أسبوعيا عن نصف كيلو.
3- ممارسة الرياضة بانتظام، وخاصة تمارين المقاومة واستخدام الأوزان.
4- شرب الكثير من الماء يوميا ما لا يقل عن 8 أكواب، حيث إن الماء يساعد على مرونة وترطيب البشرة، ومنع الترهلات والتجاعيد.
5- زيادة الكتلة العضلية تساعد على شد الجسم، ومنع حدوث الترهلات.
6- تناول الخضراوات الطازجة والفواكه، لأنها تحتوي على فيتامينات تساعد على مرونة البشرة ونضارتها، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الماء.
7- تناول البروتينات؛ لأنها تساعد على مرونة البشرة من خلال بناء أنسجة الكولاجين، كما أنها تساعد على بناء كتلة عضلية.
8- تناول الدهون الصحية؛ مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات، حيث أن نقصها يؤدي إلى ترهل الجلد.
9- الإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية.
10- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة .