انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية الونايسة بمركز أطسا بالفيوم

انطلقت اليوم بقرية الونايسة بمركز أطسا بمحافظة الفيوم فعاليات القافلة الطبية التي تقام تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وبإشراف مديرية الصحة بالفيوم، برئاسة الدكتور أحمد سعد اللباد منسق عام القوافل الطبية والعلاجية بالفيوم.
ويأتي ذلك ضمن خطة القوافل العلاجية المجانية لوزارة الصحة داخل الوحدة الصحية بالونايسة مركز أطسا، وذلك اليوم السبت الموافق 12 ديسمبر والأحد 13 ديسمبر 2020.
وتشمل تخصصات الجراحة والباطنة والنسا و2 عيادة أطفال والجلدية وتنظيم الأسرة والعظام والأسنان، بالإضافة لندوات التثقيف الصحي وتشمل توقيع الكشف الطبي على كل القرى والعزب وذلك مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة انتشار العدوى والتزام الأطقم الطبية بارتداء الكمامات ووسائل الوقاية الشخصية وإجراء التطهير والتعقيم.
صرح ياسر أحمد دخيل مسئول مركز معلومات القوافل بالفيوم، بأن القافلة متاحة لجميع المرضى من أهالى قرى ونجوع قرية الونايسة بمركز أطسا بالفيوم، والكشف والعلاج بالمجان للجميع.
من جانب آخر عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري لمتابعة وعرض موقف فيروس كورونا، مشددًا على سرعة حصر البؤر التى بها حالات إصابة وبيان موقفها، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، موجهًا بسرعة تدريب الأطقم الطبية، خاصة أطباء التكليف، وتكثيف المتابعة الدورية على المستشفيات، وتوفير وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، ووكيل وزارة الصحة، والدكتور عصام على حسن، مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، والدكتورة هبة عاطف، مدير مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب الوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والعلاج الحر، والعلاجي.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن الاجتماع تناول عرض الموقف لمتابعة آخر الإجراءات للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، وطاقة كل مستشفى وآليات التنسيق والعمل المشترك فيما بينهما، ومتابعة جاهزية جميع المستشفيات، وبرامج تدريب الأطباء وأطقم التمريض للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا والمشتبه بإصابتها، والاستمرار ببروتوكول العلاج لمصابي فيروس كورونا.
وشدد المحافظ على الوقوف بقوة صفًا واحدًا وتحمل المسئولية كاملة، والتحرك بشكل سريع خلال مواجهة الأزمة، موجهًا بالتعامل بكل حسم في إطار من القانون حال اتخاذ أى إجراء سلبي في أداء الخدمة الطبية من قبل المعنيين، مع قيام كل مستشفى "عام ـ مركزي ـ جامعة ـ التأمين" بالدور المنوط بها من خلال التنسيق مع مسئولي الطب العلاجي، مشيدًا بدور الأطقم الطبية وموقفهم الإيجابي الذى لا ينكر فى مواجهة الأزمة كونهم خط الدفاع الأول.
ووجه محافظ الفيوم، بإعداد بيان تفصيلي بالأماكن التى ظهرت بها حالات إصابة بفيروس كورونا لتقييم الموقف بها، والتنسيق لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها، فضلًا عن إعداد بيان تفصيلى بالبؤر الذي ظهرت بها حالات إصابة بمدينة الفيوم وعدد الإصابات وأعداد المخالطين وموقف الحالات من حيث طريقة العزل، ومتابعة المخالطين.