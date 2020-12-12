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محافظات

انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية الونايسة بمركز أطسا بالفيوم

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:51 ص
القافلة الطبية المجانية
القافلة الطبية المجانية بقرية الونايسة
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الفيوم - نبيل أبو السعود
انطلقت اليوم بقرية الونايسة بمركز أطسا بمحافظة الفيوم فعاليات القافلة الطبية التي تقام تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وبإشراف مديرية الصحة بالفيوم، برئاسة الدكتور أحمد سعد اللباد منسق عام القوافل الطبية والعلاجية بالفيوم.

ويأتي ذلك ضمن خطة القوافل العلاجية المجانية لوزارة الصحة داخل الوحدة الصحية بالونايسة مركز أطسا، وذلك اليوم السبت الموافق 12 ديسمبر والأحد 13 ديسمبر 2020.

وتشمل تخصصات الجراحة والباطنة والنسا و2 عيادة أطفال والجلدية وتنظيم الأسرة والعظام والأسنان، بالإضافة لندوات التثقيف الصحي وتشمل توقيع الكشف الطبي على كل القرى والعزب وذلك مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة انتشار العدوى والتزام الأطقم الطبية بارتداء الكمامات ووسائل الوقاية الشخصية وإجراء التطهير والتعقيم.

صرح ياسر أحمد دخيل مسئول مركز معلومات القوافل بالفيوم، بأن القافلة متاحة لجميع المرضى من أهالى قرى ونجوع قرية الونايسة بمركز أطسا بالفيوم، والكشف والعلاج بالمجان للجميع.


من جانب آخر عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري لمتابعة وعرض موقف فيروس كورونا، مشددًا على سرعة حصر البؤر التى بها حالات إصابة وبيان موقفها، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، موجهًا بسرعة تدريب الأطقم الطبية، خاصة أطباء التكليف، وتكثيف المتابعة الدورية على المستشفيات، وتوفير وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، ووكيل وزارة الصحة، والدكتور عصام على حسن، مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، والدكتورة هبة عاطف، مدير مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب الوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والعلاج الحر، والعلاجي.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن الاجتماع تناول عرض الموقف لمتابعة آخر الإجراءات للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، وطاقة كل مستشفى وآليات التنسيق والعمل المشترك فيما بينهما، ومتابعة جاهزية جميع المستشفيات، وبرامج تدريب الأطباء وأطقم التمريض للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا والمشتبه بإصابتها، والاستمرار ببروتوكول العلاج لمصابي فيروس كورونا.

وشدد المحافظ على الوقوف بقوة صفًا واحدًا وتحمل المسئولية كاملة، والتحرك بشكل سريع خلال مواجهة الأزمة، موجهًا بالتعامل بكل حسم في إطار من القانون حال اتخاذ أى إجراء سلبي في أداء الخدمة الطبية من قبل المعنيين، مع قيام كل مستشفى "عام ـ مركزي ـ جامعة ـ التأمين" بالدور المنوط بها من خلال التنسيق مع مسئولي الطب العلاجي، مشيدًا بدور الأطقم الطبية وموقفهم الإيجابي الذى لا ينكر فى مواجهة الأزمة كونهم خط الدفاع الأول.


ووجه محافظ الفيوم، بإعداد بيان تفصيلي بالأماكن التى ظهرت بها حالات إصابة بفيروس كورونا لتقييم الموقف بها، والتنسيق لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها، فضلًا عن إعداد بيان تفصيلى بالبؤر الذي ظهرت بها حالات إصابة بمدينة الفيوم وعدد الإصابات وأعداد المخالطين وموقف الحالات من حيث طريقة العزل، ومتابعة المخالطين.

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