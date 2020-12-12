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رياضة

من النجومية إلى السجن.. روبينيو " جوهرة فالصو" خذلت بيليه

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:17 م
روبينيو
روبينيو
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محمد السعيد
روبينيو هو لاعب أمتع العالم بمهارته وطريقه تحكمه في الكرة، حيث أطلقوا عليه " بيليه الجديد"، لكن دخول اللاعب في العديد من الأزمات والمشاكل تسبب في تدمير مسيرته.
موهبة روبينيو ظهرت مبكرا، حيث انضم إلى سانتوس البرازيلي في سن الـ18 عاما، وأبهر الجميع بمهارته، وساهم في تتويج فريقه بالتتويج بمسابقة الدوري، والتأهل إلى نهائي ليبرتادوريس.

الأسطورة البرازيليه " بيليه" توقع مستقبلا مبهرا لـ روبينيو،و قال إن مهارات روبينيو تتفوق على مهارته.

انتقل روبينيو إلى ريال مدريد في 2005، وسجل 14 هدفا له مع الفريق وكان أحد نجوم الفريق في هذه الفترة، وتواجد ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، إلا أنه رحل إلى مانشستر سيتي في 2008، بسبب رفضه الدخول في صفقة تبادلية مع كريستيانو رونالدو.

حصل مورينيو مع ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني مرتين، والسوبر الإسباني مرة وحيدة.

قدم روبينيو أداء قويا مع مانشستر سيتي موسم 2008، حيث سجل 15 هدفا وصنع 12 آخر، إلا أنه الإصابة أبعدته عن الملاعب لينتقل بعد ذلك إلى سانتوس البرازيلي.

انتقل روبينيو إلى إيه سي ميلان موسم 2010، بعد فشل سانتوس البرازيلي في شراءه من مانشستر سيتي، بسب.

لعب روبينيو 3 مواسم، بقميص ميلان، سجل خلالهما 30 هدفا، ولم يتوج بأي لقب.

عاني روبينيو من الإصابات خلال فترته الأخيرة مع ميلان، لتتم إعارته إلى سانتوس البرازيلي مجددا، ثم انتقل نهائيا إلى جوانزو الصيني في 2015.

لعب روبينيو بعد ذلك لـ أتلتيكو مينيرو البرازيلي في 2016، ثم انتقل بعد ذلك سيفاس سبور التركي، وأخيرا أساطنبول باشاك شهير، الذي رحل عنه الموسم الماضي.

علي الصعيد الدولي خاض روبينيو 100 مباراة، سجل خلالهما 28 هدفا.

وتلقى روبينيو صدمة أول، أمس، الخميس، بعدما أيدت محكمة إيطالية الحكم الصادر ضده بسجنه 9 سنوات، بسبب اغتصابه سيدة في 2013، عندما كان لاعبا في صفوف ميلان.


روبينيو الهارب بات مهددا في أي وقت بالقبض عليه، لتنفيذ حكم القضاء الإيطالي.


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