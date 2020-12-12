شاهد.. محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير بمستشفى النساء والتوليد بتكلفة 9 ملايين جنيه.. فيديو

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم السبت، أعمال تطوير مستشفى "النساء والتوليد" بتكلفة 9 مليون جنيه بما يساهم فى تقديم خدمة طبية لائقة لأبناء المحافظة وزائريها.





وحضر الافتتاح الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح و كلا من نواب مجلس النواب: جمال الشورى ،فتحية السنوسى ، سحر عيد وحسن أبو قديره ، والأستاذ رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح والمهندس محمد الباهى الأمين وكيل وزارة الاسكان ، والدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة ومديرى المديريات والإدارات المعنية.





وأوضح المهندس محمد الباهى الامين وكيل وزارة الاسكان أن أعمال التطوير تضمنت تطوير أقسام العمليات و معامل التخدير والتعقيم وشبكة المياه والصرف والتكييف المركزى وغيرها بتكلفة 9 مليون جنيه بدعم من المحافظة.





وأ ضاف ان ذلك ياتى فى إطار الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة والذى يتضمن افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بعدد من القطاعات بمدن المحافظة تحت رعاية محافظ مطروح.





وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لوزارة الصحة على التعاون المستمر مع محافظة مطروح وتحقيق التكامل من خلال الدعم بالأجهزة الطبية وتطوير عدد من مستشفيات المحافظة ومنها مستشفى السلوم وبرانى وغيرها بما يعمل على تقديم مزيد من الخدمات الطبية اللائقة بالمواطنين ، والشكر كذلك للاطقم الطبية والتمريض مع مواصلة الجهود الطبية.





واشاد بالجهود الطبية بمستشفى النساء والذى انعكس على اراء المواطنين فى الخدمات المقدمة موجها بالاهتمام باستمرار جهود النظافة والتطهير مع الحفاظ على أعمال التطوير بالمستشفى ، و التشديد على الالتزام بتقديم الخدمة الطبية المتميزة و حسن التعامل مع المرضى.





يذكر ان محافظة مطروح تشهد أعمال تطوير عدد من المستشفيات منها مستشفى برانى ومستشفى السلوم حيث تضمن تطوير مسنشفى السلوم إزالة مبنى المستشفى القديم وإقامة مبنى جديد بمواصفات علمية تتماشى مع التطوير الذي يتم في وزارة الصحة، وتم تجهيز المستشفى وجارى فرشها بعد الانتهاء من جميع الإنشاءات، وستدخل عقب ذلك مرحلة التشغيل التجريبي لفترة، ثم افتتاحها بشكل رسمي.





وتم تخطيط مستشفى السلوم لتكون صرح طبي كبير يتم تشغيلها ودعمها بجميع الأقسام الطبية اللازمة للمواطنين، وسنعمل من خلالها على تقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالي السلوم وكذلك جذب السياحة العلاجية لليبيين والاستفاده من موقع المستشفى بمدينة السلوم الملاصقة للمدن الليبية بدلا من نزولهم الإسكندرية والقاهرة، للعلاج وسيتم مد المستشفى بجميع التخصصات الطبية ودعمها بأفضل الطواقم من الفنيين للتمريض والأشعة، لتحدث نقلة طبية مهمة في السلوم وتخدم المصريين والأشقاء الليبيين.