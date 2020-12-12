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برلمان

برلمانات شمال أفريقيا: التبادل التجاري هو الطريق الأمثل للتكامل

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:09 م
برلمانات شمال افريقيا
برلمانات شمال افريقيا
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فريدة محمد
أكد النائب مصطفى الجندى رئيس تجمع برلمانات شمال افريقيا ان القارة السمراء لاتزال سوقًا واعدة وكبيرة امام الصادرات العربية والمصرية مشيرًا الى ان هناك العديد من المنتجات والسلع الافريقية التى تحتاج اليها الاسواق العربية والمصرية وأنه يجب وضع خطط واستراتيجيات جديدة تكفل زيادة حجم التجارة الافريقية - العربية - المصرية باعتبار ان مصر هى بوابة الانطلاق نحو دول القارة الافريقية.

 وقال " الجندى " فى بيان له اصدره اليوم ان التبادل التجارى والتكامل الاقتصادى افريقيا وعربيا ومصريا هو الطريق الامثل لتحقيق الوحدة الافريقية - العربية مطالبًا من رجال الاعمال والاستثمار العرب والمصريين اجراء دراسات علمية لمعرفة احتياجات السوق الأفريقى كما طالب من رجال الاعمال والاستثمار الافارقة دراسة احتياجات الاسواق العربية والمصرية لتحقيق المنفعة المتبادلة بين جميع الدول الافريقية والعربية مؤكدًا ضرورة العمل على تطوير الصناعات المتوسطة والصغيرة والتى يمكن أن تكون أحد أدوات الانطلاق داخل الأسواق  الأفريقية ويمكن منافسة الإنتاج الصينى هناك.


كما طالب النائب مصطفى الجندى بتفعيل جميع الاتفاقيات الموقعة بين الدول الافريقية والعربية مع صياغة اتفاقيات جديدة للتعاون التجارى والصناعى والاستثمارى بين مختلف الدول الافريقية والعربية والاسراع فى صياغة اتفاقيات خاصة النقل الجوى والبحرى والنهرى بين الدول الافريقية والعربية لتقليل فترات الشحن إلى إفريقيا خاصة ان هناك شركات الشحن الأجنبية التى تتحكم في فترة الشحن.

وأكد ضرورة حل المشكلات التمويلية الخاصة بلمف التعاون التجارى بين الدول الافريقية والعربية من خلال وجود افرع للبنوك الافريقية داخل مختلف الدول العربية ووجود افرع للبنوك العربية داخل مختلف الدول الافريقية خاصة أن الصفقات التجارية في الدول الأفريقية تعتمد على العلاقات الشخصية بين رجال الأعمال العرب من جانب والمستوردين من الجانب الآخر و ذلك من خلال تبادل الفواتير لسداد التكلفة وفي بعض الأحيان يتم السداد نقدا مع اعطاء اولوية قصوى لملف والتوسع في وسائل الاتصال والدعم اللوجيستي وشبكة المواصلات مع افريقيا لاسيما الموانئ والسكك الحديدية والخطوط الملاحية والاهتمام بتمويل ودعم مشروعات البنية الاساسية في افريقيا والعمل على تطويرها بأحدث الاساليب التكنولوجية اذ انها تعد من العناصر الجاذبة للاستثمارات الأجنبية ومن اهم المجالات التى تساعد على نمو صادرات الدول الافريقية والعربية
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