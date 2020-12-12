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رياضة

مجدى عبد الغنى ينهي أزمة القومى والشرطة بسبب الغانى سيسيه

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:18 م
مجدى عبد الغنى ينهي
مجدى عبد الغنى ينهي أزمة القومى والشرطة
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يسرى غازى
نجح مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين فى إنهاء الأزمة بين نادى القومى أحد أندية القسم الثالث مجموعة الجيزة واتحاد الشرطة بسبب الغاني سيسيه.

واستطاع البلدوزر إقناع المسئولون بناد  القومى بالتنازل عن الشكوى المقدمة ضد اللاعب الغانى سيسيه بسبب توقيعه للشرطة بعد التوقيع للقومى وذلك فى وجود مجدى عبد الغنى  وأمل سعيد رئيس نادى القومى والدكتور ايهاب الخولى راعى الفريق وحاتم حسن المدير الفنى ومحمد باهى مدير الكرة وسيد هريدى مدير الكرة بالشرطة ومحمود سعيد المدير الفنى وأبو سريع مدرب حراس المرمى.

وتنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية لمجموعات القسم الثالث وجاءت على النحو التالي: 

المجموعة الأولى
الجولة الأولى 
قوص × وادى النيل
الأقصر × الهلال
ش اسنا × ج دراو
التعدين × التحرير
الزهراء × ش ادفو
المدينة × أبو الريش

المجموعة الثانية
الجولة 2
البدارى × ابو تيج
ش سوهاج × شبان المراغة
البلينا × شعب قوص
اخميم × مكة المكرمة
قفط × اهلى المنشأة
المراغة × الرحلات
نجوع مازن باااااى

المجموعة الثالثة
الجولة 2
ناصر الفكرية × الهنداو
ش ناصر ملوى × ش مغاغة
الوليدية × ملوى
الخارجة × الوادى الجديد
القيس × القوصية
بنى مزار × سمالوط

المجموعة الرابعة
الجولة 2
ع غارب × طامية
سينزو × ابشواى
اطسا × الفيوم
اهناسيا × ش ببا
مطرطارس × الواسطى
أبوكساة × سنورس
راس غارب  باااااى

المجموعة الخامسة
الجولة 2
الصيد × بشتيل
اوسيم × الاتصالات
المعادى × جينيس
الصف × ابو النمرس
مستقبل وطن × جولدى
القومى × حلوان
العياط × أكتوبر
البدرشين × كاسكادا

المجموعة السادسة
الجولة 2
اسكو × المرج
الماظا × بهتيم
البلاستيك × ايروسبورت
بنها × سراى القبة
طوخ × التأمين
قليوب × الشمس
العبور × الأميرية
الغابة × الشرطة

المجموعة السابعة
الجولة 2
راس البر × ابو شحاتة
السماد × غ دمياط
الرباط × دمياط
غ السويس × بورفؤاد
ميت الخولى × الكهرباء
المطرية × الشهداء
أبو صوير × القنطرة
النوبة  باااااى

المجموعة الثامنة
الجولة 2
الزعفران × س كاستل
الحامول × بسيون
ش كوم حمادة × مطوبس
دسوق × سيدى سالم
الحنفى × شباس الشهداء
بلطيم × كوم حمادة
عثماسون × سيدى غازى

المجموعة التاسعة
الجولة 2
ميجا × م سمنود
شربين × المنزلة
بيونيرز × دقادوس
السنبلاوين × ك طلخا
الأمير × بلقاس
ش بدواى × نبروة
الخيارية × مياه الدقهلية
عمال المنصورة  بااااى

المجموعة العاشرة
الجولة 2
ش ديرب × نادى ديرب
بلبيس × ميت خاقان
منوف × ش تلا
عرب الرمل × غ شبين
أبو كبير × الشرقية
ش بطا × ميت خلف
ش عرابى × أبو حماد
فاقوس  باااااى 

المجموعة 11
الجولة 2
العبور × المجد
كفر الدوار × العامرية
ايتاى البارود × مياه البحيرة
ام فى بى × الترام
الدلنجات × القبارى
رشيد × البترول
حوش عيسى × كفر بولين
بدر × المعمورة

المجموعة 12 ( أ سيناء )  تنطلق 2 يناير
المجموعة 12 ( ب ) مطروح تنطلق 26 / 12
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