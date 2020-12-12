تفاصيل بروتوكول عقد امتحانات الطلبة المصابين بكورونا في جامعة بدر

وأوضحت جامعة بدر في بيانها أن عملية تأجيل الامتحان في هذه الحالة ستتم بدون تسديد أي رسوم ، مع التشديد على أن يتم تقديم المستندات التي تُثبت ذلك ليتم اعتمادها من الإدارة الطبية بالجامعة.

وقالت جامعة بدر في بيان رسمي لها إنه بناءَ على تعليمات إدارة الجامعة وطبقاَ للبروتوكول المعتمد من الإدارة، فإنه تقرر في حال ثبوت إصابة الطالب/ة، أو الأب، أو الأم ، أو الأخ أو الأخت بفيروس كورونا ، يتم تأجيل امتحانات منتصف العام على أن تعقد في وقت لاحق.





وأكدت إدارة جامعة بدر دعمها الكامل لجميع طلابها في تلك الأوقات العصيبة بإعتبار أن الجامعة بمثابة بيتهم الثاني وسوف نسعى جاهدين على التكاتف من أجل تخطي هذه المرحلة.





على جانب آخر، أعلنت جامعة بدر بالقاهرة عن تفعيل المكتبة الإلكترونية للطلاب ويمكنهم الدخول للبحث من خلال الضغط هنا ، مع الاشارة إلى أنه تم تفعيل ( اسم المستخدم ) و (كلمة السر) لكل طالب وهو رقم ID.





كانت "جامعة بدر" وقعت بروتوكول تعاون مشتركًا مع "مؤسسة مصر الخير"، لتوسيع مجالات العمل المشتركة بينهم فى مختلف ملفات: "القوافل الصحية، التعليمية، النشر العلمى، وتنظيم ورش العمل، والمنح الدراسية.. وغيرها من باقى الأنشطة"، لتنفيذ عدة مشروعات بهدف تحقيق التنمية المستدامة للمستفيدين والمستحقين من مختلف شرائح المجتمع، فى إطار المشاركة المجتمعية للجامعة، برعاية الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر.





وأوضح الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر فى القاهرة، أن البروتوكول المبرم بين الجامعة و"مؤسسة مصر الخير"، يتضمن تنفيذ الأنشطة والفعاليات التى تعود بالنفع على بعض شرائح المجتمع المصرى، من خلال تنظيم القوافل الصحية والبيطرية للمناطق النائية والأكثر احتياجًا.. مضيفًا أنه سيتم التعاون فى مجال التعليم الجامعى وإدارة المدارس من خلال تقديم المنح الدراسية للطلاب المتفوقين فى تقديم حق التعليم لغير القادرين والمحرومين منه، والذى يعد حقًا أصيلًا لكل تلميذ وطالب فى الأسرة.





وأضاف رئيس جامعة بدر فى القاهرة، أنه من ضمن أهداف البروتوكول، التعاون فى مجال تنفيذ المشروعات الدولية والبحث عن الفرص التمويلية من الخارج، بجانب التعاون فى مجال النشر العلمى الأكاديمى للموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. كاشفًا عن التعاون فى مجال القروض التعليمية وإعداد وتنظيم اجتماعات وورش عمل لرفع مستوى التثقيف المجتمعى؛ لخلق جيل قادر على الإبتكار، والذى يعد هدفًا قوميًا لابد من تكاتف كل مؤسسات وقطاعات الدولة من أجل تحقيقه.





من جانبه، قال الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إن البروتوكول الذى تم توقيعه بين المؤسسة و"جامعة بدر فى القاهرة"، يهدف إلى خدمة عدد أكبر من المستفيدين والمستحقين ممن ترعاهم المؤسسة، وذلك من خلال زيادة أوجه التعاون بين "مؤسسة مصر الخير" و"جامعة بدر"، والتى ستتضمن التعاون فى عدة مجالات منها التعاون فى تنفيذ القوافل "الصحية والبيطرية"، للمناطق النائية والمحرومة، بالإضافة إلى التعاون فى مجال التعليم وإدارة المدارس، والتعاون فى تنفيذ المشروعات الدولية والبحث عن الفرص التمويلية الدولية.





وأشار رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إلى أن المؤسسة ستتعاون مع "جامعة بدر" فى مجال النشر العلمى والأكاديمى للموضوعات ذات الإهتمام المشترك وفى مجال القروض التعليمية وإعداد وتنظيم وتنفيذ "لقاءات، اجتماعات، ورش عمل"، فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





وكشف الدكتور صابر حسن، عن وجود تعاون قائم وممتد بالفعل بين الجهتين لدعم مجموعة من طلاب المنح الدراسية، حيث تدعم "مؤسسة مصر الخير"، (28) طالبا وطالبة من طلاب "جامعة بدر"، من خلال برنامج المنح الدراسية بالمؤسسة، وهو برنامج يهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمى والإكاديمى للطلاب المتفوقين من خلال تقديم خدمات وفرص تعليمية متميزة سواء أكان فى التعليم الجامعى وما بعد الجامعى؛ للمساهمة فى إنشاء منظومة تعليمية متطورة تبنى جيلًا مبتكرًا مبدعًا ومنتجًا وينافس دوليًا.



